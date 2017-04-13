Borsa İstanbul’dan ‘herif’ açıklaması

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ borsayı uçuran ve 'Herif' olarak adlandırılan fonun faaliyetlerini incelediklerini ve herhangi bir usulsüzlük tespit etmediklerini söyledi.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, piyasa oyuncuları arasında “herif” olarak bilinen fonun mantıklı ve kârlı kararlar verdiğini söyleyerek, borsada son zamanlarda görülen yükselişin de “herif”in referandum sonucunu önden koklayarak yaptığı alımlarla ilgili olabileceğini belirtti.

Bloomberg News’e konuşan Karadağ, yerli piyasa oyuncularının Yatırım Finansman üzerinden yapılan yüksek hacimli işlemleri gerçekleştirdiğine inandığı ve kimliği tespit edilemeyen fon hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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“Piyasa şu anda referandumdan ‘‘Evet'' oyu çıkacağı ve sürpriz olmayacağı beklentisini realize ediyor” diyen Borsa Başkanı, “Herif, bunu önceden kokladığı için alım yapmış olabilir” şeklinde konuştu.

Yatırım Finansman geçen yıl piyasa oyuncuları tarafından “Herif” olarak adlandırılan gizemli bir yatırımcının işlem yaptığı kurum olarak gündeme gelmişti. Pek çok analist büyük işlemlerle Borsa istanbul’a yön veren yatırımcının bir kişi değil, algoritmik işlemler olduğunu söylemişti.

‘TÜRK HİSSELERİ UCUZ’

Karadağ da Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “herif” işlemlerinin incelendiğini ve manipülatif bir işleme rastlanmadığını kaydetti.

“Herif”in alımlarını “bir fonun domine ettiği, yüksek frekanslı ve algoritmik işlemler” şeklinde tanımlayan Karadağ, “İşlemlerde bir suç unsuru yok. Hisse almış, alma mı diyelim? Dolayısıyla bir rahatsızlığımız yok” diye konuştu.

Karadağ, “Bu fonun geçmişteki işlemlerini inceledik. Sonradan dönüp baktığımızda mantıklı, tutarlı ve karlı yatırım kararları veriyor” dedi.

Karadağ ayrıca Türk hisse senetleri değerinin altında işlem gördüğünü söyleyerek, “Hisse senetlerinin ucuz kalması, yabancı yatırımcıyı alıma teşvik ediyor” dedi.