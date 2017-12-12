Bu şirketlere yatırım yapanlar çok memnun

Televizyon izleme alışkanlığını değiştiren Netflix son 10 yılda yatırımcısına en çok kazandıran şirket oldu. Netflix değerini 52'ye katlarken, Amazon 12'ye Apple ise 6'ya katladı.

10 sene önce 1000 dolar yatırdığınız şirketten şu an ne kadar para kazanabileceğinizi merak ediyor musunuz?.. Birileri etmiş…

CNBC'nin haberine göre ABD'de 10 yıl önce Netflix'in potansiyelini görüp 1000 dolar yatıran bir yatırımcının bugün 52 bin doları olacaktı.

İkinci sırada 12 bin dolarlık geri dönüş ile Amazon bulunurken üçüncü sırada ise 6 bin 228 dolarla Apple bulunuyor.