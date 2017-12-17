Devlet; memur, işçi ve emekliye aylık 2 bin lira borçlu

Türkiye, yüzde 11.1’lik büyüme rakamının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını tartışırken, çalışanlar ve emekli, artan refahtan payını alamadı.

Büyüdük ama refahtan payımızı alsaydık ortalama memur maaşı 4 bin 986 lira, işçi emekli aylığı ise 4 bin 331 lira olacaktı. CHP TBMM grubu tarafından yapılan belirlemelere göre, 2002-2017'nin ilk 9 ayını kapsayan dönemdeki cari fiyatlarla büyüme oranlarına göre, milli gelir yüzde 762.8 oranında arttı. Çalışanların ve emeklilerin artan refahtan paylarını alabilmeleri için ücret, maaş ve aylıklarında da en az bu kadar artış yaşanması gerekiyordu.

MAAŞ 4 BİN TL'Yİ AŞACAKTI

Refahtan pay alabilseydik 2 bin 889 lira olan ortalama memur maaşı 4 bin 986 lira olacaktı. Yani memur devletten her ay 2 bin 96 lira alacaklı durumda bulunuyor. Yaklaşık 3 bin 962 lira olan ortalama kamu işçisi maaşının da 8 bin 731 lira olması gerektiği hesaplandı. Vergi kesintisi nedeniyle tartışma konusu olan bin 404 liralık asgari ücretliye refahtan pay verilseydi ücreti, bin 590 lira olacaktı. İşçi emeklisi aylığı ise ortalama bin 471 lira değil 2 bin 381 lira, Bağ-Kur esnaf emekli aylığı ortalama bin 526 lira yerine 2 bin 251 lira, Emekli Sandığı ortalama aylığı da 2 bin 39 lira değil 4 bin 331 lira olacaktı.