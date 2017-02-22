Gurbetçiler KDV ödemeden ev sahibi olacak!

Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları da KDV ödemeden gayrimenkul sahibi olabilecek. Yabancı ülke vatandaşları için getirilen KDV’siz gayrimenkul alma hakkı, çalışma ve oturma izniyle 6 aydan fazla yurtdışında ikamet eden Türklere de tanındı.

Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları da KDV ödemeden gayrimenkul sahibi olabilecek. Yabancı ülke vatandaşları için getirilen KDV’siz gayrimenkul alma hakkı, çalışma ve oturma izniyle 6 aydan fazla yurtdışında ikamet eden Türklere de tanındı.

TBMM’de ele alınan ve vergi kanunlarında değişiklik öngören tasarıda, yeni düzenlemeler yapıldı. Verilen bir önerge ile, yabancılar gibi yurtdışında ikamet eden Türkler de gayrimenkul alırken ödemeleri gereken yüzde 18'lik KDV'den muaf olacaklar.

BİR YIL SATIŞ YOK

Ancak, yabancılar gibi yurtdışında yaşayan Türkler de ülkede KDV'siz satın aldıkları bu gayrimenkulleri, bir yıldan geçmeden satamayacaklar. Sattıkları taktirde, satın alırken ödemedikleri KDV kendilerinden tahsil edilecek.

Tasarıda yer alan ve vergisini düzenli ödeyene 5 puanlık indirim olanağı getiren madde de benimsendi. Buna göre ticari, zirai ve mesleki faaliyette bulunanların yanı sıra, sigorta acenteleri de indirimden yararlanacak. İndirim koşullarını yerine getirenler yıllık gelir ya da kurumlar vergisi beyannamesini verirken 5 puanı indirecekler.

Ancak bu indirimin üst limiti 1 milyon TL olacak. Yüzde 5 oranındaki indirim 1 milyon TL'yi geçiyorsa, geçen kısım indirime konu edilemeyecek. Bu 1 milyon TL'lik üst limit, her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.. İndirim yapılan tutar, ödenmesi gereken vergiden daha fazlaysa, aradaki fark, mükellefin beyanı ile 1 yıl içinde başka vergilerden indirilecek.