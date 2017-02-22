Hamburger devi Burger King, Popeyes’i alıyor

Bünyesinde hamburger devi Burger King'i de barındıran Brands International (RBI), tavuk zinciri Popeyes'i 1.8 milyar dolara satın alıyor.

Bünyesinde hamburger devi Burger King'i de barındıran Brands International (RBI), tavuk zinciri Popeyes'i 1.8 milyar dolara satın alıyor.

Binyesinde hamburger devi Burger King’i ve kahve zinciri Tim Horton’u barındıran Kanadalı Brands International (RBI), tavuk zinciri Popeyes’i bünyesine katıyor. Satın alma işleminin nisan ayında başlayacağı ve 1.8 milyar dolara gerçekleşeceği açıklandı. Popeyes’in hisseleri, satın alma haberlerinin ardından yüzde 20’ye yakın değer kazanarak 78,77 dolara yükseldi. RBI’ın hisseleri ise yaklaşık yüzde 7 yükselerek 57,66 dolara çıktı.

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Dünya genelinde 2 bin 600’den fazla mağazası bulunan Popeyes’in birleşme sonrası bağımsız olarak ABD’den yönetilmeye devam edileceği açıklandı. Kanadalı Restaurant Brands International, 20 binin üzerinde mağazasıyla dünyanın en büyük üçüncü “fast food” zinciri özelliğini taşıyor. Burger King ile Tim Hortons 2014’te RBI adı altında 11 milyar dolarlık bir satın alma sonucu birleşmişti.

Hem Burger King hem de Popeyes, Türkiye’de TAB Gıda bünyesi altında hizmet vermekte. Burger King’in Türkiye genelinde 600’den, Popeyes’in ise 170’den fazla şubesi bulunuyor.