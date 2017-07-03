Kamu işçilerinin maaşı ne kadar oldu?

Kamu işçilerinin 2017 için zam oranı yüzde 7.5+5 oldu.

Başbakan Binali Yıldırım kamu işçilerinin zammını açıklarken şunları söyledi:

İkinci yıl için ilk yarıda yüzde 3,5 ve ikinci yarıda yüzde 3,5 olarak kararlaştırıldı. Gerek ilk gerek ikinci yılda enflasyona göre ayarlama yapılacak.

*Bunlar referans artış oranlarıdır. Fark oluşursa bu farklar da verilecek. Bununla beraber ek ödenek bir sefere mahsus 500 TL’den 750 TL’ye yükseltildi. Yüzde 50 oranında bir artış… Ayrıca brüt ücreti 3000 TL altında olan işçilerimize 90 TL ilave artış sağlandı. Yaklaşık olarak burada normal oranın üzerinde bir artış.

TÜRK-İŞ YÜZDE 18 ZAM İSTEMİŞTİ

31 Aralık 2016’dan itibaren iş yerinde çalışan işçilerimize, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yüzde 18. İkinci yıl ücret zammı, 31 Aralık 2017 tarihinde iş yerinde çalışan işçi ücretleri, 2017 yılında gerçekleşen enflasyon oranına 4 puan ilave edilerek ücret zammı yapılır.