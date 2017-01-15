Kapıkule’de TIR kuyruğu 25 kilometreye ulaştı

Edirne'de yurt dışına çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen ve üç gündür sırada bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk bugün de eritilemedi. Araçların oluşturduğu kuyruk 25 kilometreyi bulurken, TIR sürücüleri kuyruklara çözüm bulunmasını istedi.

Edirne'de yurt dışına çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen ve üç gündür sırada bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk bugün de eritilemedi. Araçların oluşturduğu kuyruk 25 kilometreyi bulurken, TIR sürücüleri kuyruklara çözüm bulunmasını istedi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan’a açılan İpsala gümrüklerinde üç gündür TIR yoğunluğu yaşanıyor. Yoğun kar yağışıyla birlikte olumsuz yol şartları ve gümrüklerin karla kaplanması sonucu yavaşlayan işlemler nedeniyle gümrüklerde TIR kuyrukları eritilemediği gibi uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen TIR araçlarının kuyruğu bugün 25 kilometreye kadar yükseldi. Hamzabeyli gümrüğünde ise TIR araçları 16 kilometre kuyruk oluşturdu. Yol kenarında araçlarını park ederek sıra bekleyen sürücüleri ise kuyruklara çözüm bulunmasını istedi. Romanya’ya ihracat yükü taşıyan Şirin Gerekli, normal ihtiyaçların bile karşılayamadıklarını ifade ederek, “Bugün üçüncü gün, ne yemek var, ne tuvalet var, ne içecek var. Perişan haldeyiz. Devlet büyükleri buradaki sürücülere sahip çıksın. Gümrük sahasında mazot yok diyorlar, Bulgaristan zaten çalışmıyordu şimdi kar yağışını bahane ediyor. Hiç çalışmıyor. Üçüncü gün bugün yeter artık” dedi. Cuma akşamı Kapıkule’den çıkış yapmak için sıraya girdiğini anlatan Mustafa Toprak ise TIR sürücülerinin her zaman sıkıntı yaşadığını belirterek, “Her geldiğimizde gümrükte mutlaka kuyruk oluyor. Sıra kaybetmemek için de araçta uyuyamıyoruz bile. Araçta oturuyoruz mecburen. Bence TIR parkının genişletilmesi yada bir park daha yapılması lazım” şeklinde konuştu.

Bulgaristan’a açılan diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli de ise yurt dışını çıkış yapmak TIR araçları 16 kilometre kuyruk oluşturdu.

KIZILAY KUMANYA DAĞITIYOR

Bulgar gümrüklerinin yavaş çalışması sonucu kuyrukların uzadığı belirtilirken, Kızılay Kuzey Marmara Bölge ekiplerince

iki gümrük kapısında da kuyrukta bekleyen sürücülere kumanyanın yanı sıra, çorba, meyve suyu, su ve ekmek dağıtıyor.

5 GÜNDE 8 BİN 219 ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞ YAPTI

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapısı’ndan son 5 günde 8 bin 219 TIR aracının giriş çıkış işlemi yapıldı. Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 5 günde 2 bin 704 TIR, Türkiye’ye giriş yaparken, 2 bin 488 aracın ise yurt dışına çıkışı yapıldı. Hamzabeyli de 838 araç giriş yaparken, 746 TIR çıkış yaptı. Yunanistan’a açılan İpsala gümrüğünde ise 746 araç giriş yaparken, 697 TIR aracı ise yurt dışına çıkış yaptı. TIR araçlarının alımları sürüyor.