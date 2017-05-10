Kıdem tazminatı düzenlemesi tamam

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kıdem tazminatıyla ilgili teknik çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Yeni düzenleme EKK'da tartışıldıktan sonra sendikalarla görüşülecek. Kıdem tazminatı konusunda Avusturya modeli üzerinde duruluyor.

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kıdem tazminatıyla ilgili bakanlıkta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Müezzinoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

İşçinni aleyhine gelişiyor. Bu son derece net. Bu tabloyu kimsenin görmemezlikten gelme hakkı yok. Uzun süredir bu tablo en ideal şekilde yalnız çalışanın yüzde 20’si yüzde 25’i bu en ideali. Yüzde 80’lik bir kitle tamamen mağdur. Bu kitlenin tamamen mağdur olduğunu gördüğümüz bunu iş veren görüyor. Sendika görüyor. Bunun bedelini çalışan insan ödüyor. Ana sorunu böyle görmek lazım. 10 milyonun mağdur olduğu bir sisteme daha çok rıza mı göstereceğiz.

Buraya güvenceli olacak. Hakkaniyetli olacak. Şeffaf olacak sürdürülebilir olacak. Bütün ana parametreleri binanın ana kolonları gibi işçi kardeşlerimizin alın terini koruyacak şekilde şekillendirmeye çalışıyoruz. Teknik çalışmaları dün itibariyle tamamladık.

KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?

Mevcut sistemde aynı iş yerinde 1 yıl çalışmak kıdem tazminatını hak etmek için yeterli. İstifa eden çalışan kıdem tazminatı alamaz, işverenin işten çıkarması gerekiyor. Ancak askerlik görevi, kadınların evlendikten sonra 1 yıl içinde istifa etmesi durumlarında da tazminat alınıyor. Sağlık sorununun işin yapılmasına engel oluşturması halinde de tazminata hak kazanılıyor. Çalışılan her bir yıl için 30 günlük brüt ücret tutarı kıdem tazminatı için ödeniyor. Bir yıllık kıdem bir aylık brüt maaş olarak hesaplanıyor.

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AVUSTURYA MODELİ NEDİR?

Kıdem tazminatında her yıla bir maaş düzenlemesi yerine en çok üzerinde durulan sistem Avusturya modeli. Avusturya modelinde çalışılanın her bir ay için brüt ücreti üzerinden devlet fonuna yüzde 1.53'lük bir pay yatırılacak. Bu hesaba göre tazminat almaya hak kazanan çalışan 5 yıl sonunda 2 aylık brüt ücret, 15 yıl sonunda ise 4 aylık brüt ücretini tazminat olarak almaya hak kazanacak.

Çalışanlar 3 yıldan önce kıdem tazminatı alamayacaklar. 5 yıl çalışan bir işçi doğum, evlat edinme veya çocuk bakma gibi sebeplerle işinden ayrılırsa tazminatını almaya hak kazanacak.

TAZMİNAT GARANTİDE OLACAK AMA CİDDİ AZALACAK

Bu modele göre 3-5 yıl arası çalışanlar 2 aylık, 5-10 yıl arasında çalışanlar 3 aylık. 10-15 yıl arası çalışanlar ise 4 aylık tazminat alıyorlar. Yani Türkiye Avusturya modelini uygulama kararı alırsa çalışanların alacağı devlet güvencesine girerken alacakları kıdem tazminatı ciddi anlamda azalacak. Yeni sistemin öngördüğü belirtilen bir diğer düzenleme ise bir kez kıdem tazminatı alan işçinin bir sonraki tazminatı için 5 yıl bekleyecek olması. Eğer işçi işten çıkarıldıktan sonra kıdem tazminatını almak istemezse parasını kıdem tazminatı fonunda bırakıp parasını işletebilecek.