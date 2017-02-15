Kur ve belirsizlik yatırımları vurdu

2016’yı 160 milyon zararla kapatan Teknosa, döviz ve piyasalarda yaşanan belirsizlik yüzünden bu yıl yeni mağaza açmayı planlamıyor

2016’yı 160 milyon zararla kapatan Teknosa, döviz ve piyasalarda yaşanan belirsizlik yüzünden bu yıl yeni mağaza açmayı planlamıyor

Son birkaç yıldır kârlılık problemi yaşayan tüketici elektroniği pazarı, zorlu geçen 2016 yılını yüzde 12'lik büyüme ve 46 milyar TL'lik ciro ila kapattı. Referandum süreci ve dövizdeki hareketlilik ile birlikte belirsizliklerin hakim olduğu 2017'de sektör, büyüme beklentilerini yüzde 8'e düşürerek 50 milyar TL'lik iş hacmi bekliyor. Bu tablo içinde zorlu 2016'da 70 mağaza kapatan Teknosa, 160 milyon TL de zarar açıkladı. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, geçen yıl verimsiz 70 mağazayı kapattıklarını ve 700 kişilik bir istihdam kaybı yaşandığını söyledi. Gürcan, zararın kapatılan mağazaların operasyonel maliyetleri ile bu mağazalardaki stoklardan kaynaklandığını kaydetti. Atılan bu adımları, “Yüklerimizi attık. Kalan 210 mağazamız ile artık fitiz” şeklinde ifade eden Gürcan, son çeyrekteki toparlanmanın 2017'de de süreceğini dile getirdi. Gürcan, kurdaki ve piyasadaki belirsizliklerin devam ettiğini de belirterek, bundan sonraki süreçte büyük mağaza yatırımı yapmayacaklarını açıkladı. Gürcan bu yıl büyük kısmı IT altyapısını yenilemek olmak üzere 25 milyon TL'lik yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.

SEPETİ BÜYÜTTÜ

2016'yı 3 milyar 74 milyon TL'lik ciro ile kapatan Teknosa, 210 mağazada 200 milyon ziyaretçiye ulaştı. Alışveriş sepet ortalamasını yüzde 14 büyüten şirket, giyilebilir aksesuarlarda yüzde 152, akıllı oyuncaklarda yüzde 37, kamera satışlarında ise yüzde 15 büyüme kaydetti. Sektörün lokomotifi konumundaki akıllı telefon satışlarını yüzde 30 büyüten şirket, küçük ev aletleri satışını yüzde 22.5 artırdı.

Vergisiz satış yüzde 10 arttı

Bülent Gürcan, beyaz eşya ve bazı elektronik ürünlere getirilen ÖTV indiriminin satışları ilk haftadan yüzde 10 artırdığını söyledi.

Gürcan, Sevgililer Günü'ne özel bir kampanya hazırlayarak, bu dönemde yüzde 6.7'lik ÖTV ile birlikte toplamda yüzde 20'lik bir indirim yaptıklarını açıkladı.