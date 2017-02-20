Merkez Bankası miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı

Merkez Bankası (TCMB) bugün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

Merkez Bankası (TCMB) bugün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

TCMB’nin bu sabah BIST kotasyon yoluyla piyasaya yaptığı fonlamayı ise 21 milyar TL olarak belirlemesiyle birlikte bugün likidite ihtiyacının altında tutarda fonlama nedeniyle bankaların geç likidite penceresi imkanına yönelmesi bekleniyor.

Normal günlerde haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonlayan TCMB’nin bugün haftalık vadede miktar yöntemiyle dönüşü bulunmuyordu.

TCMB’nin BIST kotasyon yoluyla 21 milyar TL, bankalararası para piyasalarından 10,311.8 milyon TL dönüşü bulunuyordu. Öte yandan bankalar Cuma günü geç likidite penceresi imkanından 42.4 milyar TL, GLP repo imkanından 14.175 milyar TL tutarında yararlandı.

TCMB’nin ortalama fonlama maliyeti 2012’den beri en yüksek seviyeler olan yüzde 10.30’un üzerindeki seyrini bir süredir sürdürüyor. Ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 10.38 seviyesinde oluştu.

İLGİLİ HABER Dolar ne kadar oldu?

Ocak ayı ortasında yüzde 8.3 civarında olan TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde yaşanan yükseliş 2 puan civarında oldu.

TCMB’nin PPK kararının ardından piyasada oluşacak faiz oranının her gün günlük likidite adımlarıyla belirlemesi nedeniyle TCMB adımları piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Ancak TCMB’nin söylemleri itibariyle beş yılın zirvesindeki fonlama maliyetinde kısa vadede günlük olarak anlamlı bir değişim beklenmemesi gerektiği belirtiliyor.

TCMB verilerine göre, piyasa 63,289.4 milyon lira eksi rezervle açıldı. Bankaların serbest depo bakiyeleri 22,737 milyon lira oldu. Piyasa Cuma günü 61,642.9 milyon lira eksi rezervle açılmış bankaların serbest depo bakiyeleri 23,024.9 milyon lira olmuştu.

Öte yandan, TCMB daha önce açıkladığı üzere döviz satım ihalesinde minimum satış tutarını sıfır olarak belirledi.