Merkez Bankası’ndan flaş hamle

Merkez Bankası BIST repo pazarında fonlama kotasyonunu kaldırdı. Bankalar daha maliyetli bir şekilde geç likidite penceresinden borçlanacak. Karar sonrası kurda bir hareket gözlenmedi.

Merkez Bankası BIST repo pazarında fonlama kotasyonunu kaldırdı. Bankalar daha maliyetli bir şekilde geç likidite penceresinden borçlanacak. Karar sonrası kurda bir hareket gözlenmedi.

Merkez Bankası piyasanın fonlama araçlarından BIST Repo Pazarı’ndanki kotasyonu kaldırdı. Repo pazarında açılışın hemen ardından yüzde 8.50 seviyesinden 1 milyar TL işlem gerçekleşti ve kotasyon çekildi.

Merkez Bankası yüzde 8 ile borçlanılan haftalık repo ihalesini düzenlemiyordu. Böylece bankalar yüzde 10 faizle borçlanılan geç likidite penceresine veya BIST repo pazarına yöneliyordu.

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Bankaların bankalar arası piyasalardan alabileceği borçlanma limiti de düşürülmüştü.

Böylece Merkez Bankası bankaları geç likidite penceresine yöneltti. Geç likidite penceresinde bankalar yüzde 10 faizle borçlanıyor.

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