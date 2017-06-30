Sigaraya zam gelecek mi? Sigara fiyatları artacak mı?

Maliye Bakanlığı enflasyon gelişmelerinin hedeflerinin göz önünde bulundurularak Temmuz-Aralık dönemi için tütün ve sigarada maktu-asgari maktu ÖTV tutarlarının artırılmamasının uygun görüldüğünü açıkladı.

Maliye Bakanlığı enflasyon gelişmelerinin hedeflerinin göz önünde bulundurularak Temmuz-Aralık dönemi için tütün ve sigarada maktu-asgari maktu ÖTV tutarlarının artırılmamasının uygun görüldüğünü açıkladı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile tütün ürünlerinin asgari maktu ve maktu vergi tutarlarında, ÖTV kanununa göre ÜFE oranında yapılması öngörülen otomatik maktu vergi artırımı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmayacağı açıklanmıştı.

Sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında TÜİK tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE oranı kadar artırılmakta.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “Bu yılın Temmuz-Aralık dönemi için ise 2017 yılı enflasyon gelişmeleri ve yılsonu hedefleri göz önünde bulundurularak, sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan söz konusu maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının artırılmaması uygun görülmüştür” denildi.

REUTERS