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Total Kıbrıs açıklarında doğalgaz sondajına başlıyor

Total, Kıbrıs görüşmelerinin başarısız kalmasına rağmen ada açıklarında doğalgaz sondajına başlıyor.

10:0013 Temmuz 2017
Ekonomi
Total Kıbrıs açıklarında doğalgaz sondajına başlıyor
Total, Kıbrıs görüşmelerinin başarısız kalmasına rağmen ada açıklarında doğalgaz sondajına başlıyor.

Fransız Total ve İtalyan ENI enerji şirketlerinin kiraladığı doğalgaz arama gemisi West Capella’nın, dün Kıbrıs açıklarında başlayacağı sondaj faaliyeti için gereken konuma yerleştiği açıklandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin enerji bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamaya göre, “Onesiphoros 1” adı kuyunun yaklaşık 75 günde tamamlanması bekleniyor.

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Bu çalışma, adanın birleştirilmesi için Kıbrıs Türk ve Rum toplumları arasında İsviçre’de yapılan müzakerelerin geçen hafta tartışmalı bir biçimde ve sonuçsuz kapanmasından hemen sonra başlatılıyor.

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Sondaj yapılacak koordinatlar Kaynak: İHA

Türkiye, Rum yönetiminin adanın hidrokarbon kaynaklarını tek yanlı olarak çıkartma yetkisine sahip olmadığını savunuyor.

Total ve ENI’nin ortak arama ruhsatına sahip oldukları rezerv bloğu, ENI’nin 2015 yılında Mısır açıklarında bulduğu Zohr doğalgaz sahasına 6 km uzaklıkta.

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Rum yönetimi geçen ay bölgedeki deniz trafiği için bir duyuru yayınlayarak, 10 Temmuz’dan Ekim başına kadar söz konusu sahada doğalgaz arama çalışması yapılacağını açıklamıştı.

Enerji bakanlığının verdiği bilgiye göre sondajın ortalama deniz seviyesinin en fazla 4.25 kilometre derinine inmesi bekleniyor. Bu derinlik, deniz tabanının 1.6 kilometre altına denk geliyor.

REUTERS

Son güncelleme: 10:0913.07.2017
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