Ucuz rakıya ‘en acı’ darbe

Hükümetin çıkardığı yeni düzenlemeye göre, evde rakı yapımında kullanılan etil alkol, bundan böyle içerisine dünyadaki en acı kimyasal olarak bilinen ‘denatonyum benzoat’ katılarak satılabilecek.

İktidara geldiği günden bu yana alkole en ağır vergileri bindiren hükümet, şimdi de vatandaşın evinde yaptığı ucuz rakıya ağır darbe indirdi. Hükümetin çıkardığı yeni düzenlemeye göre, evde rakı yapımında kullanılan etil alkol, bundan böyle içerisine dünyadaki en acı kimyasal olarak bilinen ‘denatonyum benzoat' katılarak satılabilecek. Fare zehrinde de kullanılan bu madde ağızda çok acı bir tat bırakıyor ve acısı saatlerce sürüyor. Bu aşırı acı kimyasal, insanları kötü alışkanlıklardan ya da zararlı maddelerden korumak için yaygın olarak kullanılıyor.

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3 AYLIK FIRSAT

Tarım Bakanlığı, Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20'nci maddesinde kritik bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, etil alkol bundan böyle içerisine denatonyum benzoat maddesi katılarak satılacak ve ambalajların üzerine “Gıda amaçlı kullanılması uygun değildir” ifadesi yazılacak. Etil alkole katılacak denatonyum benzoatın miktarı ise her 100 litresine 1,2 gram olarak belirlendi. Bu acı madde katıldıktan sonra etil alkol yine 70 cl ve 1 litrelik cam ambalajlarda satışa sunulacak. Piyasada halen satışı devam eden acısız etil alkollerin satışına ise 31 Mart 2018 tarihine kadar izin verilecek. Bu tarihten sonra acısız etil alkoller piyasadan toplanacak.

ACISI SAATLERCE SÜRÜYOR

Denatonyum benzoat maddesi katıldıktan sonra artık etil alkolden evde rakı üretme imkanı kalmayacak. Çünkü dünyada en acı kimyasal olarak bilinen bu madde insanın ağzında saatlerce süren acı ve ekşi bir tat bırakıyor. Etil alkole eklenen acı madde miktarı, 100 litrede 0.8 gram olan kolonyadaki acı maddeden yüzde 50 daha fazla. İnsan sağlığına zararı olmayan bu madde, genelde insanları kötü ve zararlı şeylerden uzak tutmak için kullanılıyor. Bu kimyasal, fare zehri ve antifriz gibi maddelerin içerisine konularak tadı acılaştırılıyor, böylece insanların zehirli maddeleri bilmeden yemesi ya da içmesi önleniyor. Bu aşırı acı madde, aynı şekilde tırnak yiyen çocukları bu alışkanlıktan uzaklaştırmak için de tırnağa sürülerek kullanılıyor. Bir teknoloji firması yeni geliştirdiği bir oyun kartuşuna, çocukların ağzına almasını önlemek için bu maddeyi sürmüş ve dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

YA ACI RAKI YA ACI VERGİ

Hükümetin alkol kullanımını yüksek vergilerle önlemeye çalışması, dar gelirli vatandaşları alternatif arayışlara itti. Hatta metil alkol yüzünden yoğun ölümler yaşandı. En sonunda ucuz alkolün kolay yolu, piyasada bugüne kadar gıda amaçlı kullanımına izin verilen etil alkolden rakı yapımında bulundu. Market ve eczanelerde satılan etil alkol evde suyla seyreltilip anason yağı ile aromalandırıldıktan sonra içerisine bir miktar şeker katılarak 15-20 dakika içerisinde kolaylıkla rakıya dönüştürülebiliyor. Piyasada örneğin 125 liraya satılan bir litre rakı bu yolla 25-30 liraya mal edilebiliyordu. Hükümet halen 125 liraya satılan bir litre rakıdan 72 lira ÖTV, 19 lira da KDV olmak üzere toplam 91 lira vergi alıyor. Türkiye, yüzde 72.8'lik vergi oranıyla dünyada alkole en yüksek vergiyi uygulayan ülkeler arasında yer alıyor. Üstelik hükümet, yıl başından itibaren alkollü içecekler bir zam daha yapmayı planlıyor.