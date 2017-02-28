1.5 milyar liralık fiyasko

AKP’nin 2011 seçim vaadi olan ve eğitimdeki en iddialı projesi olarak sunduğu ‘Fatih’ hedefinden şaştı. Bugüne kadar yapılan devasa harcamaya rağmen öğrencilere verilen tablet sözü tutulamadı

AKP’nin 2011 seçim vaadi olan ve eğitimdeki en iddialı projesi olarak sunduğu ‘Fatih’ hedefinden şaştı. Bugüne kadar yapılan devasa harcamaya rağmen öğrencilere verilen tablet sözü tutulamadı

AKP iktidarının büyük proje olarak sunduğu “Eğitimde Fatih Projesi” için 6 yılda 1.5 milyar lira para harcandığı ortaya çıktı. Ancak bu devasa harcamaya rağmen istenen sonuç alınamadı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 7 yıldan bugüne kadar tablet bilgisayar ve internet altyapı çalışmaları yapıldığını, projenin de sürdüğünü açıkladı. Bakan İsmet Yılmaz, proje kapsamındaki ihalelerin şeffaf yapıldığını, yerli ve yabancı birçok firmanın ihalelere ilgi gösterdiğini söyledi.

Yılmaz, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın konuyla ilgili soru önergesini yanıtladı. Bakan, “Projeye, 2011 ve 2012 yıllarında pilot uygulamalar yapmak amacıyla sembolik bütçeler tahsis edilmiştir. Pilot uygulamaların ardından bakanlığımıza 2013-2014-2015 yılları için yaklaşık 1 milyar TL, 2016 yılı için ise 1 milyar 20 milyon TL tahsis edilmiştir. Fatih Projesi kapsamında 03.11.2016 tarihine kadarki sürede yapılmış harcama tutarı ise 1 milyar 549 milyon 064 bin 245 TL'dir” dedi. Bakan Yılmaz, henüz bitirilemeyen proje kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar konusunda da şu bilgileri verdi:

‘PROJE BİTMEDİ, devam ediyor'

“2013 yılı sonu ve 2014 ilk çeyreğinde tablet bilgisayar ve internet altyapı sağlama faaliyetlerinin birinci bölümü tamamlanmış, 2014-2017 tarihleri arasında proje kapsamında internet altyapısı, erişim, etkileşimli tahtaların kurulumu, çok fonksiyonlu yazıcı dağıtımı çalışmalarının tamamlanması, okullara ve öğrencilere sağlanacak mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi, gerekli sistemlerin tamamlanması, ülkemizde bulunmayan teknolojilerin transferinin sağlanması planlanmıştır.” Pilot bölgelerdeki okullarda tablet bilgisayarla eğitim sürüyor. Ancak binlerce okul daha tabletlerini bekliyor…