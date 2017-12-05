AKP grup toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP grup toplantısında konuşuyor...

Erdoğan’ı açıklamalarından satırbaşları…

Ana muhalefet partisini başındaki zatın, grup kürsüsünden sallandığı kağıtların yalan olduğunu ortaya çıkardık. Buradan ana muhalefetin diğer adıyla ana hıyanetin başındaki zata çağrımı tekrarlıyorum. Şayet iddiasını kanıtlasaydı ben Cumhurbaşkanlığı görevini bırakacaktım. Şimdi aynı ilkeli tavrı kendisinden bekliyorum.Salı gününden bu yana CHP’nin başında durduğu her vakti gereğini yapamadığı zaman dilimi olarak kaydediyorum. Bu zatın “Yüzde 40 oy alamazsam gereğini yaparım” dediğini, ekranlar buna şahit, kılını kıpırdatmadığını da biliyoruz. Bu zat ağzından çıkandan öylesine habersiz ki… Mesela geçen haftaki grup konuşmasında uyuşturucu kullanımı ile ilgili önerge verdik, AK Partililer reddetti dedi. Halbuki bu önerge AK Partili vekillerin desteği ile kabul edilmiş ve araştırma komisyonunun kurulmasına karar verilmiştir.

ABD’DE 28 ŞUBAT BENZERİ BİR SÜREÇ YAŞANIYOR

Bu zat şimdi de ABD’nin ülkemize karşı silah gibi kullandığı Zarrab davasıyla ilgili açıklamalar yapacakmış.Bu meseleyle ilgili birkaç hususu paylaşmak isterim. Amerika’daki dava, hukuk, adaletle ilgili olmayan bir cambaza bak cambaza oyunudur. Pek çok kuş birden vurulmak hedefleniyor. Birisi, Suriye ve Irak’taki projeye hız verilmek istenmesidir. Davanın projesi Amerikan yönetimi içindeki bir gruba aittir. Amerika’da ülkemizdeki 28 Şubat dönemine benzer bir süreç yaşanıyor. Eski yönetim bakiyesi bir grubun ülkemiz konusunda Trump yönetiminin iradesine aykırı olarak yönetim izlediği anlaşılıyor. Bizim muhatabımız sayın Trump’tır ve öyle de kalacaktır.