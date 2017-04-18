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Avukat Aslı Kazan, skandal YSK kararına neden olan o dilekçeyi yayınladı!

Avukat Aslı Kazan, YSK'ya başvuruda bulunan AKP'li Recep Özel'in başvuru dilekçesini yayınlayarak isyan etti.

18:5218 Nisan 2017
Gündem
Avukat Aslı Kazan, skandal YSK kararına neden olan o dilekçeyi yayınladı!
Avukat Aslı Kazan, YSK'ya başvuruda bulunan AKP'li Recep Özel'in başvuru dilekçesini yayınlayarak isyan etti.

Avukat Aslı Kazan, Türkiye’nin kaderini değiştiren skandal YSK kararına neden olan AKP’li Recep Özel’in Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na sunduğu dilekçenin fotoğrafını sosyal medyada yayınladı. “Böyle bir dilekçeyle sabıka kaydı bile alamazsınız. Ama AKP’li Recep Özel bu dilekçeyle seçim sonucunu belirleyebiliyor.” diyen Aslı Kazan, dilekçede AKP’li Recep Özel’in seçim sonucunu değiştiren dilekçesinde, olay yeri /okul adı /sandık numarası gibi en temel bilgiler dahi yer almadığını belirtti.

YSK’ya verilen itiraz dilekçesinde ‘Mühürsüz denilen zarflarda hangi mührün eksik olduğu konusuna da değinilmemiş’ olduğunu söyleyen Kazan,’İlçe seçim kurulu mührü olmayanlar da geçerli mi sayıldı?’ diyerek sosyal medyada gerçekleri sıraladı.

İşte Türkiye’nin kaderini değiştiren skandal YSK kararına neden olan o dilekçe:

Son güncelleme: 19:1718.04.2017
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