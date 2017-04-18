Bahçeli’de Tunceli ve Ağrı şehitlerini andı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tunceli’de meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenlere ve Ağrı’da teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen askere Allah’tan rahmet diledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki olaylara ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Tunceli'de meydana gelen helikopter kazasında 12 vatan evladının şehit düştüğünü hatırlatan Bahçeli, “Bugün Tunceli'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter görev uçuşu esnasında düşmüştür. Bu acı ve yürek yakan kaza sonucunda 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay, 3 mürettebat olmak üzere 12 vatan evladı maalesef şehit düşmüştür” ifadelerini kullandı.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen askere Allah'tan rahmet dileyen Bahçeli, “Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu da bir Mehmedimiz şehit olmuştur. Muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Şu anda vatan nöbeti tutan, üstün bir mücadele azmi, inanmış bir ruhla bekamızı savunan kahramanlarımızı Rabbim korusun, esirgesin diyorum” açıklamalarında bulundu.