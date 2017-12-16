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Bahçeli’den Dilmen’e: ‘Sahadaki şeytanlığını siyasete karıştırmasın’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Lideri, Rıdvan Dilmen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı benzetmeye de sert bir dille cevap verdi.

14:2816 Aralık 2017
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Bahçeli’den Dilmen’e: ‘Sahadaki şeytanlığını siyasete karıştırmasın’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Lideri, Rıdvan Dilmen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı benzetmeye de sert bir dille cevap verdi.

Bahçeli, Rıdvan Dilmen’in hemen özür dilemesi gerektiğini söyledi.

“ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUM”

Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına parkasız Deniz Gezmiş ifadesi, ne Türk milletine yakışır ne Cumhurbaşkanlığına yakışır. Ne yapılan yalakalığa yakışır. Türk milletinden özür dilemesini bekliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bir dönemin teröristi ile özdeş kabul edilemez. Sahadaki şeytanlığını siyasete taşımasınlar” dedi.

 

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Son güncelleme: 14:5316.12.2017
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