Bekir Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Enis Berberoğlu için Maltepe Cezaevi'nde bir gün önce hazırlık yapıldığına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı duyum üzerine Adalet Yürüyüş sırasında yaptığı açıklamadaki iddiasını çok sert bir dille yalanladı. Bozdağ, "Bu açık bir yalan, daha da ötesi açık bir iftiradır. Vatandaşı tahrik etmek için yapılan bir iftiradır" dedi.

Bakan Bozdağ, bayramın ikinci günü Yozgat’ın ilçelerini ziyaret edip, vatandaşların bayramını kutladı. Öğleden önce Aydıncık ve Çekerek ilçelerini gezen Bakan Bozdağ, daha sonra ise Kadışehri ilçesini ziyaret etti. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için Maltepe Cezaevi’nde bir gün önce hazırlık yapıldığı iddiasını çok sert bir dille yalanlayan Bakan Bozdağ’, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu bugün ‘Maltepe cezaevinde hazırlık yapılıyor diyor,ne kadar ceza alınacağı belli Maltepe Cezaevi’nde ona göre hazırlık yapılıyor’ diyor. Güya Enis Berberoğlu hakkındaki ceza için, çıkmadan cezanın ne olacağını bilindiğini ifade ediyor. Bakın buradan çok net ifade ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Yalan söylüyor ama yalanı söylerken de yüzü kızarmıyor. Böyle bir şey yok böyle bir şeyin olması da mümkün değil. Bu açık bir yalan daha da ötesi açık bir iftiradır. Vatandaşı tahrik etmek için yapılan bir iftiradır. Berberoğlu hakkındaki mahkeme kararından kamuoyunun sonradan haberi olduğu gibi Adalet Bakanlığı’nın ve Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün haberi oldu. Birisi ceza alırken veya cezası ile birlikte tutuklandıktan sonra nereye konacağını ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğü karar verir. Sayın Berberoğlu’nun nereye konulacağına hakkında çıkan karardan sonra karar verilmiştir. Türkiye cezaevlerinde olmayan şeyleri varmış gibi göstermek ana muhalefet liderine yakışmaz. Ben buradan kendisine kendi diliyle sesleniyorum. Bu iftirayı ispat edemezsen o zaman namus ve şerefli bir adamım diyerek toplumun içinde gezme. Sen İspat et biz o zaman gereğini yapalım. Sayın Berberoğlu Maltepe olduğu gibi Silivri’ye de konulabilirdi, milletvekili olduğu için Ankara’ya da gönderilebilirdi. Bu yalandan öte bir iftiradır. ” (DHA)