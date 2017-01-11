Bekir Bozdağ’ın ‘İstediğimiz Atatürk anayasasına dönmektir’ çıkışına Sinan Meydan’dan çok sert cevap!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz gün, 'Bizim yapmak istediğimiz Atatürk anayasasına dönmektir' demişti. Ünlü tarihçi - yazar Sinan Meydan, Bozdağ'a Twitter üzerinden böyle cevap verdi: 1876 Kanuni Esasi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz gün, 'Bizim yapmak istediğimiz Atatürk anayasasına dönmektir' demişti. Ünlü tarihçi - yazar Sinan Meydan, Bozdağ'a Twitter üzerinden böyle cevap verdi: 1876 Kanuni Esasi.

Yeni anayasa paketinin görüşülmeye başlandığı şu günlerde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hükümet adına Meclis genel kurulundaki konuşmasında “bizim yapmak istediğimiz Atatürk anayasasına dönmektir” dedi. Bu sözlere Yeni anayasa paketi içeriğini iyi bilen çevrelerden büyük tepki geldi. Bu tepkilerden biri de ünlü tarihçi – yazar Sinan Meydan'dan direkt geldi… Meydan, ‘Başkanlık Anayasası,1876 Kanuni Esasisi’nden farksız.' Dedi. İşte Meydan'ın attığı tweet:

Sayın Bozdağ!Atatürk Anayasası’na değil Abdülhamit Anayasası’na dönülüyor.2017 Başkanlık Anayasası,1876 Kanuni Esasisi’nden farksız. pic.twitter.com/Xzin8gs8YD — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 11 Ocak 2017

Başkanlık geçerse yetkileri neler olacak?

Avukat Ece Güner Toprak, Türkiye’de kurulması planlanan başkanlık sistemiyle birlikte Erdoğan’ın alacağı kilit yetkileri tablo halinde hazırlayıp kendi Twitter hesabından paylaştı. Güner’in tablosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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