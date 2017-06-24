Bülent Tezcan’dan AKP’ye sert sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"nün onuncu gününde Parti Sözcüsü Bülent Tezcan açıklama yaptı.

İktidar partisinin, bu yürüyüşten rahatsız olduğunu savunan Tezcan, “Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı, bu yürüyüşü kriminalize etmek için özel bir çaba harcıyor. Adında ‘adalet' olan bir iktidarın, bu yürüyüşten rahatsız olmasını anlamak güç” diye konuştu.

Tezcan’ın açıklamaları şöyle:

“Sayın Genel Başkanımızın yürüyüşü, bir büyük kutlu yürüyüştür. Yürüyüşümüzün 10'uncu gününde bundan rahatsız olanlar da var. Bunu biliyoruz. Adalet Yürüyüşü gibi masum bir yürüyüşü, özellikle kriminalize etmeye çalışıyorlar. AKP iktidarı, bu yürüyüşü kriminalize etmek için özel bir çaba harcıyor. Adında ‘adalet' olan bir iktidarın, bu yürüyüşten rahatsız olmasını anlamak güç. Havuz medyası kanalıyla attıkları manşetlerde, bugün de bakıyoruz bu yürüyüşü FETÖ ile irtibatlandırma çabasındalar. Herkes çok iyi biliyor ki, CHP'ye, adalet isteyenlere, sayın Genel Başkanımıza ve arkasından yürüyen binlere, milyonlara bu yafta yapışmaz. Bizim yolumuzun hedefi belli, adalet. Menzilde adalet var. Biz adalet menziline gidiyoruz.

“Ancak Sayın Erdoğan demişti ki; FETÖ'yle ilgili, aynı menzile giden iki yoldaştık demişti. Kendi söyledi. Bizim yolumuz adalet yoludur. Menzilimiz bellidir. Ama sizin menzilinizin dün nereye gittiğini ben değil, sayın Erdoğan söyledi. Sizin yolunuz Pensilvanya'ya gider, bizim yolumuza gitmez. Bu öyle bir beraberlikte ki, Fethullahçılarla el ele verdiniz, 2010 referandumunda mezardakilere bile rahat vermediniz. Bizim yolumuza iftira atmaya kalkmayın. Bizim yolumuz halkın masumun ve haklı talebidir. O da adalet talebidir. Kirletmenize müsaade etmeyeceğiz. Bakın arkadaşlar, Adil Öksüz vardı, kara kutu. Şimdi başbakanlık müşavirinin ifadesi basına düştü. Ali İhsan Sarıkoca, darbe gecesi Akıncı Üssü'ne gidiyor ve diyorlar ki; FETÖ'nün imamı bir doçent var burada. Gidiyor, Adil Öksüz'ün FETÖ olduğu biliniyor gözaltındayken. Karşılıklı ayet okuyorlar birbirlerine. FETÖ imamı olduğu bilinmesine rağmen serbest bırakılıyor. Şimdi biz kontrollü darbedir dediğimizde, nasırına basılmış gibi bağıranlara söylüyorum. Bu ifadeler size ithaf olunur.

“Başbakanlık müşavirinin Akıncı Üssü'nde ne işi var? Başbakanlık müşaviri Adil Öksüz ile görüşmüştür, bu FETÖ imamı neden serbest bırakılmıştır? Daha sonra diyor ki sayın Cumhurbaşkanı'nı bilgilendirdim. Biz biliyoruz ki, benzer ifadeyi kendisi de söyledi. Ben bu darbeyi eniştemden öğrendim dedi. O eniştesinden öğrendiyse Başbakanlık Müşaviri de tanıdığı vasıtasıyla FETÖ imamını bildirir. Adil Öksüz'le Başbakanlık Müşaviri o gece niye görüştü?

“Kirli ilişkiler içerisinde olmaya alışık olan AKP iktidarı, dönüp de bu masum adalet yürüyüşünü kirletme çabasından vazgeçsinler. Kirletmeye güçleri yetmeyecektir.”