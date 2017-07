Çavuşoğlu’ndan Rum tarafına tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk tarafının Kıbrıs sorununun çözümü için iyi niyet ve esneklik gösterdiğini ancak karşı taraftan bugüne kadar olumlu yaklaşım göremediklerini söyledi.

BM Genel Sekreteri'nin çizdiği çerçeve içinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Çavuşoğlu, iyi niyetlerinin karşı taraftan da görülmesini ve samimi yaklaşım gösterilmesini istedi. Kendilerine güvenlerinin olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bu yönde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Rum tarafının “sıfır asker, sıfır garanti” söyleminin rüya bile olamayacağını yineleyen Mevlüt Çavuşoğlu, “Çok çaba sarf edildi. Artık çözüm olacaksa da olmayacaksa da burada bir karar verilmesi lazım” dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Crans-Montana'ya yeniden gelip gelemeyeceğinin net olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, “Kendisi gelebilirse artık perşembe gelecek. Çünkü önceden planlanmış New York'ta çalışmaları var” dedi. Genel Sekreter'in ilerleme olursa gelmek istediğini, boşu boşuna gelmek istemediğini kaydeden Çavuşoğlu, “Ama bence her halükarda gelmesi gerekiyor. O geldiği zaman bir çerçevenin belirlenmesi, her şeyin bir paket halinde görüşülmesi ortaya çıkmıştı. Olacaksa da olmayacaksa da burada belli olmalı” dedi.

Bir soru üzerine, Türk tarafının gergin olmadığını, ne istediğini de bildiğini ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, “Hoşlarına gitmeyen şeyler söyleyince ‘Türk tarafı gergin’ oluyor” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin çıkarlarının kendileri için esas olduğunu belirten Çavuşoğlu, Rum lider Nikos Anastasiadis'in “Türkiye hizaya gelmeli” şeklindeki sözlerini yorumlaması istenince de, “saygısızlık ve küstahça” dedi. Rum tarafının başından beri Genel Sekreter'in çizdiği çerçevenin içinde olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, bu tür söylemleri reddettiklerini, KKTC ile uyum içinde kendilerinden emin şekilde, yapıcı anlayışla ve sabırla süreci götürdüklerini anlattı. DHA