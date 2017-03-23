CHP’li İnce: Ey Diyanet, devletin uçağıyla ‘evet’ propagandası yapıyorlar, fetva versene

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devlet imkanlarıyla propaganda yapılmasıyla ilgili fetva vermesi çağrısında bulunarak, ''Ey Diyanet, sen görmüyor musun devletin uçağıyla 'evet' propagandası yapıyorlar. Onlara da bir fetva versene. Onlara da bir fetva ver.'' dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devlet imkanlarıyla propaganda yapılmasıyla ilgili fetva vermesi çağrısında bulunarak, ''Ey Diyanet, sen görmüyor musun devletin uçağıyla 'evet' propagandası yapıyorlar. Onlara da bir fetva versene. Onlara da bir fetva ver.'' dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Karaman’da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda partisi tarafından düzenlenen mitingde konuşma yaptı. Muharrem İnce, 16 Nisan’da yapılacak referandum için devletin imkanlarıyla ‘evet’ propagandası yapıldığını belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığı’na fetva çağrısında bulundu. İnce, şunları söyledi:

”Ne ilginç bir ülkeyiz. Ne namuslu insanlarımız var. Ne düzgün insanlar var, bu Anadolu’da. Vatandaşın birisi devlet memuru, arkadaşlarıyla birlikte bir devlet dairesinde çalışıyorlar. Bir tane su ısıtıcı almışlar, su ısıtmak için. Şeker almışlar, çay almışlar, su almışlar. Ama devlet dairesinde, devletin elektriğini kullanarak çay demleyecekler. Acaba diyorlar böyle bir çay demlersek bu haram olur mu? Bu caiz midir? Diyanete soruyorlar, diyorlar ki, ‘Ben devlet dairesinde memurum, burada çay demlesek, su ısıtsak devletin elektriğiyle caiz midir?’ Diyanet fetva veriyor; caiz değildir diyor. O çayı içemezsin. Onlar da demlemiyorlar. Ey Diyanet, sen görmüyor musun devletin uçağıyla ‘evet’ propagandası yapıyorlar. Onlara da bir fetva versene. Onlara da bir fetva ver. Devletin örtülü ödeneği, devletin uçağı, devletin helikopteri, devletin parası, devletin TRT’si, biz o TRT’ye hepimiz para ödüyoruz.”

CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ 500 SAAT KONUŞMUŞ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın TRT’ye fetva vermesini isteyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

”Elektrik faturalarının yüzde 2’si TRT payıdır. ‘Evet’ diyenler de, ‘hayır’ diyenler de her elektrik faturasından TRT’ye pay ödüyor. Peki TRT’de bizi görüyor musunuz. TRT’yi izlersen, Türkiye’nin yüzde 99’u ‘evet’ diyor. Bir tane ‘hayır’ propagandası yok. Bir araştırma yapmışlar 17 televizyon kanalı, 1-20 Mart arasında. O 20 günlük süreyi araştırmışlar. Cumhurbaşkanı ve AKP 500 saat konuşmuş. CHP kaç saat biliyor musunuz? 54 saat. Bu mu adalet, ey Diyanet, senin bir fetvan yok mu TRT’ye. Bu haramdır, bu günahtır, bu kul hakkıdır demeyecek misin.

Herkese 4 parmağını gösteriyorsun. Tek vatan diyorsun, tek millet, tek bayrak sayıyorsun. Allah sana beş parmak vermiş. Beşinciyi de göster, beşinciyi. O beşinci de kul hakkı, kul hakkı.”

İnce, yapılacak anayasa değişikliğiyle 18 yaşında milletvekilliğine seçilme maddesine değinerek, ” ‘Evet’ dersen, zenginin çocuğu 18 yaşında milletvekili olacak, fakirin çocuğu, senin çocuğun 20 yaşında El-Bab’ta şehit olacak. Git ‘evet’ ver, o zaman git ver ‘eveti’. Ne diyeyim ben sana” dedi. DHA