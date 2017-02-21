CHP’li Yedekci: Bu dikey mimariye kimler izin verdi?

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, "Hükümet, mega projeleriyle İstanbul’da yeşile hançer vurmuş, her yere gökdelen ve AVM dikmiştir. İstanbul Avrupa’nın gökdelen şampiyonu olmuştur. Bu dikey mimariye kimler izin verdi?" diye sordu

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, "Hükümet, mega projeleriyle İstanbul’da yeşile hançer vurmuş, her yere gökdelen ve AVM dikmiştir. İstanbul Avrupa’nın gökdelen şampiyonu olmuştur. Bu dikey mimariye kimler izin verdi?" diye sordu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Şehircilik Şurası'nda İstanbul'da dikey değil yatay mimariden yana olduğunu ve yeşile hasret kaldığını söylediğini de hatırlatarak tepkisini dile getiren CHP’li Yedekci, TBMM Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde, AKP iktidarında verilen sözlerle gerçekte yapılan uygulamaların bağdaşmadığı imasında bulundu ve “Bu dikey mimariye kimler izin verdi?” dedi.

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Yedekci’nin, Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplandırılmak üzere vermiş olduğu soru önergesi şöyle:

“2002 yılından bu yana İstanbul'un doğasının katledilmesini, gökdelenlerin ve AVM'lerin yapılmalarına izin veren, imar yapısını değiştiren kurumlar hangileridir? 2002 yılından önce İstanbul'un imar durumu nasıldı? İstanbul'da dikine yapılaşma hangi yıllarda artmıştır? İstanbulluların yeşile hasret kaldığını bilerek neden yeşil alanları imara açtınız? Gerekçeniz nedir? Cumhurbaşkanı “İstanbul'un silüetini bozan yüksek çirkin binalar, hiçbir altyapısı olmadığı halde yan yana dizilen gökdelenlerin büyük çoğunluğu hep AKP döneminde inşa edildi ve edilmeye devam ediyor” demiştir. Bu yapılaşmaya kim izin vermiştir? Ve devam eden yapılaşma için izni kim vermektedir? Ülkemizde sırasıyla en çok gökdelen hangi şehirlerdedir? Ülkemizde 2014 yılından bu yana kaç hektar orman alanı inşaat için yok olmuştur? En çok orman kaybının olduğu iller sırasıyla hangileridir ve kaç hektardır? İstanbul'a yapılan Üçüncü Köprü ve Üçüncü Havalimanı projeleriyle kaç hektar orman alanı kaybedilmiştir? Kanal İstanbul'u yapmayı düşünürken dikey yapılanma mı yapılacak, yatay yapılanmamı yapılacaktır? Kanal İstanbul için kaybedilecek olan orman alanı kaç hektardır? İstanbul'da yolsuzluk yaptıkları iddia edilen müteahhitler eğer varsa bu yolsuzlukları hangi kurum ve kişilerle birlikte yapmaktadırlar? İstanbul'da kaç gökdelen, kaç AVM vardır? Bunların izinleri hangi iktidar döneminde verilmiştir” dedi.