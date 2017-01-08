Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethi Sekin’in ailesini aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deki hain terör saldırısında şehit olan kahraman polis Fethi Sekin'in ailesini telefonla aradı. Erdoğan, Fethi Sekin için ailesine taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deki hain terör saldırısında şehit olan kahraman polis Fethi Sekin'in ailesini telefonla aradı. Erdoğan, Fethi Sekin için ailesine taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’deki terör saldırısında yaşanabilecek olası faciayı kendi canını ortaya koyarak önleyen kahraman polis Fethi Sekin’in ailesiyle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün şehit trafik polisi Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin ve polis kardeşi Fikret Sekin’i arayarak aileye telefon aracılığıyla da taziyelerini iletti. Şehit polis Seki’ye Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun yakınlarına da metanet ve başsağlığı dilediğinde bulundu.

İHA