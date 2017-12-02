Cumhurbaşkanı Erdoğan Kars’ta halka seslendi

Erdoğan Kars'ta il kongresi öncesinde halka seslendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kars 6. Olağan İl Kongresi öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Benim sizden bir ricam var: 2019 farklı bir yıl, öyle mi? 2019’un Mart’ında yerel seçimleri yapacağız. Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin seçimi var. Bunun için ne yapacağız? Şimdiden başlayıp Mart ve Kasım’a kadar çalışacağız.