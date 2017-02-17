Didim’de 2 günde 3 cinayet!

Aydın'ın Didim İlçesi'nde 30 yaşındaki Şamil Olca ile 45 yaşındaki Yaşar Kaya, arazide vücutlarının çeşitli yerlerine ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu. Bir gün önce oto tamirhanesinde Metin Diler'i öldüren K.K.'nin (27) bu cinayetleri de işlediği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma sürdürüyor.

Aydın'ın Didim İlçesi'nde 30 yaşındaki Şamil Olca ile 45 yaşındaki Yaşar Kaya, arazide vücutlarının çeşitli yerlerine ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu. Bir gün önce oto tamirhanesinde Metin Diler'i öldüren K.K.'nin (27) bu cinayetleri de işlediği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma sürdürüyor.

Didim’e bağlı Fevzipaşa Mahallesi Gevrek Mevkii, Zonguldaklılar Sitesi yakınlarındaki arazinin kenarında tabancayla ateş açılarak vurulmuş iki erkek cesedini görenler, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ölen kişilerin kimliğinin Şamil Olca (30) ile Yaşar Kaya (45) olduğunu belirledi.

Polisin geniş güvenlik önlemi alındığı olay yerinde, Didim Cumhuriyet Savcısı inceleme yaptı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemede, olay yerinde 10 kovan bulundu. Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede ve İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı. Olay yerindeki incelemeler sonrası Şamil Olca ile Yaşar Kaya’nın cesetleri Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesetlerin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi.

Çifte cinayeti gerçekleştiren şüphelinin, dün Cumhuriyet Mahallesi 75. Yıl Sanayi Sitesi’ndeki bir oto tamirhanesinde Metin Diler’i öldüren Kadir K.K. olduğu ihtimalinin üzerinde duran polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Olayda ölen Şamil Olca’nın, dün oto tamirhanesinde Metin Diler’in öldürülmesi sırasında şüpheli K.K’nın yanında olduğu ve beraber kaçtıkları öne sürüldü.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Olayı gerçekleştiren şüpheli Kadir K.'nin cezaevinden yeni çıktığı ve madde bağımlısı olduğu öne sürüldü. Olay yerinde inceleme yapan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Kadir K.'yı bulmak için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. DHA