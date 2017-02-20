Erdoğan’a suikast timi ilk kez görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 kişinin yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Cumhurbaşkanının taraf olduğu tek dava olan yargılamada sanıkların her biri için 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Duruşmanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Salonu çevresinde de polis kuş uçurtmadı. Bu arada sanılar da suikast girişiminde sonra ilkkez görüntülendi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları taşıdı. “Game over (oyun bitti) Fetö” ve “İdam isteriz” yazılı pankartlar açan vatandaşlar, darbeci askerler içeri alınırken “İdam isteriz”, “Fetö gelecek hesap verecek” diye slogan attı.

Geçen 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinden oluşan 37 kişilik özel tim, başarılı olamayınca 2 polisi şehit edip kaçtı. Bu kişilerden, aralarında Çiğli Ana Jet Üssü’nün imamı olduğu belirtilen ‘Paşa’ lakaplı astsubay Zekeriya Kuzu’nun da aralarında bulunduğu 25’i ilk olarak yakalanarak tutuklandı. Daha sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda tabur komutanı olan Binbaşı Şükrü Seymen ile önceden aynı birlikte eğitim alıp görev yapan askerlerden seçtiği Yüzbaşılar İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Ergün Şahin, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, Üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz; Teğmen Muhammet Burak İpek de yakalanarak tutuklandı. Firari Yüzbaşı Burkay Karatepe’nin ise yakalanamadı. Operasyonların sürdüğü öğrenildi.

CUMHURBAŞKANININ TARAF OLDUĞU TEK DAVA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında kendisine suikast düzenlemeye çalışanlardan şikayetçi olduğuna ilişkin dilekçeyi avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taraf olduğu tek dava olduğunu açıklayan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da, soruşturmanın ardından iddianameyi tamamladı. Sanıkların her biri için 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Suikasta teşebbüs eylemini gerçekleştirmek üzere Marmaris’e gelen 37 askeri personelin yanı sıra azmettirici ya da yardımda bulunduğu belirlenenlerle birlikte aralarında örgüt lideri Fethullah Gülen’in de bulunduğu, 3’ü firari toplam 47 kişi hakkında dava açıldı. Sanıkların, ‘Cumhurbaşkanına suikast’, ‘anayasayı ihlal’, ‘yasama organına karşı suç’, ‘hükümete karşı suç’, ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’, ‘yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’, ‘yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’, ‘zincirleme şekilde silahla tehdit’, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret’, ‘kamu malına zarar verme, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali ve nitelikli yağma’ suçlarından 6’şar kez müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Soruşturma sürecinde, 73’ü mağdur ve müşteki ile 86’sı tanık olmak üzere toplam 203 kişinin ifadesine başvuruldu.

GAME OVER FETÖ PANKARTI

Muğla Adliyesi’nin fiziki koşullarından dolayı, yargılamanın Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Salonu’nda yapılmasına karar verildi. Salon duruşma için yeniden dizayn edildi. Bugün başlayan yargılamadan gönler öncesinde polis, duruşma salonunun bulunduğu bölgeyi bariyerlerle kapattı. Kuş uçurtmadı. Özel timler çatılarda bekledi. Polis helikopteri de havadan kontrollerde bulundu. Duruşma solunana mahkemenin belirlediği isimler haricinde kimsenin girmesine izin verilmedi. Bu arada suikast girişiminden sonra yakalanan darbeciler de ilk kez görüntülendi. Takım elbise giyen darbeciler geniş güvenlik önlemleri altında 4 cezaevi aracıyla duruşmanın yapılacağı salona getirildi. Polis özel harekat timlerinin yanısıra jandarma komando timleri de önlem aldı. Darbeci askerleri taşıyan araçlara üzerinde ‘Şehit Kazım Çağlar’ yazılı zırhlı arça en önde eşlik etti. Darbeci askerlerden ilk Tuğgeneral Gökhan Şahin Sözmezateş getirildi. Çiğli Ana Jet Üssü’nün ‘paşa’ lakaplı imamı olarak bilinen Zekeriya Kuzu ise 3. sıradaki cezaevi ring aracından indirildi. Kahverengi takım elbise giyen Kuzu grubun en önünden içeriye alındı. Darbeci askerlerin görüntülerini alan basın mensuplarına da baktıkları görüldü. Bu arada duruşmanın yapılacağı yere gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları taşıdı. “Game over (oyun bitti) Fetö” ve “İdam isteriz” yazılı pankartlar açan vatandaşlar, darbeci askerler içeri alınırken “İdam isteriz”, “Fetö gelecek hesap verecek” diye slogan attı. DHA