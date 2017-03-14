Erdoğan’ın eleştirisine Feyzioğlu cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barolar Birliği Başkanı Feyizoğlu'na "Sen bir defa benim kapımı çalamazsın. Kapattım kapıyı" dedi, Metin Feyzioğlu Erdoğan'ın bu sözlerine cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barolar Birliği Başkanı Feyizoğlu'na "Sen bir defa benim kapımı çalamazsın. Kapattım kapıyı" dedi, Metin Feyzioğlu Erdoğan'ın bu sözlerine cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV-AHaber’de ortak yayınında Metin Feyzioğlu’nun Hollanda’nın resmi yayın organı Nos TV’deki konuşmasına değinerek, “Sen şimdi hukuk içerisinde bundan sonra acaba Türkiye’de yönetim içinde bulunanlarla nasıl bir araya geleceksin. Sen bir defa benim kapımı çalamazsın. Kapattım kapıyı” dedi. Feyzioğlu Erdoğan’ın bu sözlerine yanıt verdi. Fayzioğlu yanıtında, “Hayır diyecek olanları terörist olmakla suçladığınız için sizin için üzgünüz sayın Cumhurbaşkanı. 16 Nisan yaklaştıkça, maalesef bu saldırıların dozu artmış, akıl ve mantık ölçüsü iyice şaşmıştır” dedi.

“BÖYLE BİR ŞEY YAPAMAZSIN”

Metin Feyzioğlu’nun Hollanda’da Nos TV’deki kampanyasına değinen Erdoğan, “Sen şimdi hukuk içerisinde bundan sonra acaba Türkiye’de yönetim içinde bulunanlarla nasıl bir araya geleceksin. Sen bir defa benim kapımı çalamazsın. Kapattım kapıyı.” diyerek Feyzioğlu’na “Sen Barolar Birliği’nin Başkanısın. Yani hukuk nedir bunu bildiğini iddia eden bir kurumun başkanısın. Böyle bir şey yapamazsın.” sözleriyle seslendi.

“TÜRKİYE’DEN BAŞLADI AVRUPA’YI DOLAŞIYOR”

Erdoğan açıklamasında, “Evet için benim bakanıma konuşma imkanı vermeyenler… Türkiye Barolar Birliği Başkanı oralara gitti. Oralarda kampanya yapıyor. Barolar Birliği Başkanı şu anda Türkiye’den başladı, Avrupa’yı dolaşıyor. Ve bu hukukçu” dedi. Erdoğan’ın

Barolar Birliği Başkanı’nın oralarda böyle bir çalışmayı yapması ne demek biliyor musunuz. Türkiye’de benim konumum bundan sonra belli. Sen şimdi hukuk içerisinde bundan sonra acaba Türkiye’de yönetim içinde bulunanlarla nasıl bir araya geleceksin. Sen bir defa benim kapımı çalamazsın. Kapattım kapıyı. Niye, çünkü sen Barolar Birliği’nin Başkanısın. Yani hukuk nedir bunu bildiğini iddia eden bir kurumun başkanısın. Böyle bir şey yapamazsın. Siyasetçi değilsin. Böyle bir şeyi yaptığı anda karşına yarın bunun faturası çıkar. Nitekim bir çok baro bu noktada isyanda. Artık o bizi temsil etmiyor noktasındalar.

Ve gittiği yerlerde de, bazı yerlerde terör örgütleriyle iltisaklı olanlarla da birlikte oluyor. Tabi burada HDP’li, CHP’li bütün vekillerle beraber buraları dolaşıyorlar. Dolayısıyla hayır diyenlerin oturduğu nokta bu.”

METİN FEYZİOĞLU: SİZİN İÇİN ÜZGÜNÜZ SAYIN CUMHURBAŞKANI

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi. Metin Feyzioğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Hayır diyecek olanları terörist olmakla suçladığınız için sizin için üzgünüz sayın Cumhurbaşkanı. 16 Nisan yaklaştıkça, malesef bu saldırıların dozu artmış, akıl ve mantık ölçüsü iyice şaşmıştır. Yoksa siz sadece futbolcular ve bir takım TV kanallarından program kapan sanatçılar ‘evet’ dediğinde mi alkışlıyorsunuz. Bir tek onların mı düşüncesini açıklama hürriyeti var. Bizi sanırım sizden ikbal bekleyen bazılarıyla karıştırdınız. Devlet kapısı benim gibi düşünmeyene kapanmıştır cümleniz, anayasa değişikliğiyle nasıl bir devlet yapısı hayal ettiğinizin göstergesidir.