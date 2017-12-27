Çukur kadrosu! Feyzullah öldü, baba taşeron işçi oldu…

12 Kasım'da Şırnak'ta belediyenin açtığı ve çevresinde hiçbir önlem almadığı kanalizasyon çukurunda can veren 4 yaşındaki Feyzullah'ın babası, şikayetçi olmaması karşılığında belediyeye taşeron işçi yapıldı. Ne kadar maaş alacağını bile bilmeyen acılı baba "Kadrolu olacağımı söylediler ama taşeronmuşum. 5 çocuğum daha var. Onlara bakmak zorundayım. Avukat falan da tutmadım. Zaten gerek yokmuş." dedi. İşte yürek yakan olay ve ardından yaşananlar...

Şırnak’ta 12 Kasım günü meydana gelen olayda; arkadaşları ile evlerinin yakınında açılan kanalizasyon inşaatının kenarında oynayan 4 yaşındaki Feyzullah Kabul, dibinde yağmur suyu biriken yaklaşık 5 metrelik çukura düşerek ağır yaralanmıştı.

DÜŞTÜĞÜ YERİN 200 METRE İLERİSİNDE BULUNDU

Talihsiz çocuk yaklaşık yarım saat sonra itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından düştüğü yerin 200 metre ilerisinde suyun içerisinde bulunmuştu. Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feyzullah Kabul, yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınmış, gece saatlerinde ise yaşam savaşını yitirerek aramızdan ayrılmıştı. Çocuğun düştüğü kanalizasyon çukurunun çevresinde herhangi bir güvenlik şeridi veya uyarısının olmadığı ortaya çıkmıştı. Kabul’un cenazesi ise yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak Tekser mezarlığına defnedilmişti.

ÇUKUR 4 GÜN ÖNCE AÇILMIŞ

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Çukurun, olaydan 4 gün önce yani 8 Kasım günü açıldığı ve çevresinde hiçbir önlem alınmadığı belirlendi. Görgü tanıklarının ifadesine göre de çukurdaki suyun yağmurdan dolayı oluştuğu anlaşıldı. Savcılık, yüklenici firmanın olayla ilgili ihmalinin bulunup bulunmadığına yönelik araştırma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürerken ilginç bir detay daha günyüzüne çıktı.

BABASI ŞİKAYETÇİ OLMADI BELEDİYEYE İŞÇİ OLARAK ALINDI

4 yaşındaki Feyzullah Kabul’un babası Cindi Kabul’un yüklenici firma ve belediyeden şikayetçi olmadığı, bunun karşılığında belediyeye taşeron işçi olarak alındığı ortaya çıktı.

“YAKUP VE VEYSEL ‘ŞİKAYETÇİ OLMA SENİ İŞE ALDIRACAĞIZ’ DEDİLER”

Sözcü’ye konuşan Baba Cindi Kabul “Olaydan sonra kanalizasyon çalışması yapan şirketin Yakup ve Veysel isimli müdürleri yanıma geldi. Bana şikayetçi olmamamı beni işe aldıracaklarını söylediler.

Vali bey de telefonla aradı ve konuyu araştıracaklarını söyledi. Belediye Başkanımız o da Vali Yardımcısı zaten (Şırnak Belediye Başkan vekili Turan Bedirhanoğlu) beni arayıp işe alınacağımı yardım edileceğini söyledi. Sağolsunlar benimle çok ilgilendiler. Sonra belediyenin su deposunda bana iş verdiler. Kadrolu alacaklardı ama şimdilik taşeronmuşum.” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI KAYYUM OLARAK ATANDI Şırnak Belediye Başkanlığına, 2016 yılının Kasım ayında, vekaleten Şırnak İl Özel idaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu kayyum olarak atandı. Şırnak Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu'nun, 2015 yılında yapılan seçimler öncesi AKP'den Bitlis Milletvekilliği olmak için aday adaylığı başvurusu yaptığı, başvurusu kabul edilmeyince de vali yardımcılığı görevine döndüğü belirtildi. Şırnak Belediye Başkanlığına, 2016 yılının Kasım ayında, vekaleten Şırnak İl Özel idaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu kayyum olarak atandı. Şırnak Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu'nun, 2015 yılında yapılan seçimler öncesi AKP'den Bitlis Milletvekilliği olmak için aday adaylığı başvurusu yaptığı, başvurusu kabul edilmeyince de vali yardımcılığı görevine döndüğü belirtildi.

NE KADAR MAAŞ ALDIĞINI BİLMİYOR

5 Aralık 2017 tarihinde işbaşı yaptığını belirten Baba Kabul “Ne kadar maaş alıyorsunuz?” sorumuza ise “Daha maaş günü gelmedi ki. Bilmiyorum” diye yanıt verdi.

Baba Kabul “Neden şikayetçi olmadınız?” sorumuza ise şu şekilde yanıt verdi “Feyzullah en küçüğüydü. 5 çocuğum daha var. İşsizdim. Param yok. İş fırsatı geldi ben de kabul ettim…”

“AVUKAT FALAN TUTMADIM”

Baba Cindi Kabul, herhangi bir avukat tutup tutmadığına yönelik soruya ise “Ben avukat falan tutmadım. Zaten param yok. Bana, avukat tutmama gerek olmadığını söylediler. Soruşturmanın ne durumda olduğunu da bilmiyorum. Bakmak zorunda olduğum bir ailem var. Kimse bana para falan da vermedi. Oğlumun mezarını kendim yaptım. Artık işime bakacağım” diye konuştu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR… BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının Feyzullah Kabul’un ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma ise sürüyor. Bilirkişi raporunun henüz tamamlanmadığı öğrenildi. Şikayetçinin olmadığı soruşturmanın önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor. Bölgede Kasım ayında başlatılan altyapı çalışmaları ise Aralık ayının ortasında sona erdi. Feyzulah’ın yaşamını yitirdiği çukurun üzerinde ve çevresinde ise arkadaşları oynamaya devam ediyor.

ŞIRNAK BAROSU MÜDAHİL OLACAK

Şırnak Barosu yetkilileri ise soruşturmanın sürdüğünü, dava safhasına geçince konunun takipçisi olmak adına davaya müdahil olabileceklerini açıkladılar.

TANRIKULU SORU ÖNERGESİ VERMİŞTİ CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şırnak'ta 4 yaşındaki Feyzullah Kabul'un, açık kanalizasyon çukuruna herhangi bir güvenlik şeridi veya uyarısı olmaması sebebiyle düşerek yaşamını yitirdiği iddiasını gündeme getirerek, 'Atanan kayyum belediyesi neden gerekli kontrolleri yapmamıştır? Sorumlular görevden alınacak mı?' diye sormuştu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde şunları kaydetmişti; 'Şırnak'taki Vakıfkent Mahallesi 21'inci Cadde üzerinde,11 Kasım 2017 tarihinde saat 14.00 sıralarında arkadaşları ile oynayan 4 yaşındaki Feyzullah Kabul'un, açık kanalizasyon çukuruna herhangi bir güvenlik şeridi veya uyarısı olmaması sebebiyle düşerek yaşamını yitirdiği iddiası doğru mudur? Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın ve yüklenici firmanın olayla ilgili ihmalinin bulunup bulunmadığına yönelik araştırmanın akıbeti nedir? Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma akabinde, yüklenici firmanın olayla ilgili ihmalinin bulunduğunun tespiti durumunda hangi yasal işlemler uygulanacaktır? 4 yaşındaki Feyzullah Kabul'un herhangi bir güvenlik şeridi veya uyarısı olmaması sebebiyle kanalizasyon çukuruna düşerek yaşamını yitirdiği olayda ihmali ve sorumluluğu bulunanlar kim ya da kimlerdir? Sorumlular görevden alınacak mı? Atanan kayyum belediyesi neden gerekli kontrolleri yapmamıştır? Yeterince güvenlik önlemleri almamıştır?' CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şırnak'ta 4 yaşındaki Feyzullah Kabul'un, açık kanalizasyon çukuruna herhangi bir güvenlik şeridi veya uyarısı olmaması sebebiyle düşerek yaşamını yitirdiği iddiasını gündeme getirerek, 'Atanan kayyum belediyesi neden gerekli kontrolleri yapmamıştır? Sorumlular görevden alınacak mı?' diye sormuştu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde şunları kaydetmişti; 'Şırnak'taki Vakıfkent Mahallesi 21'inci Cadde üzerinde,11 Kasım 2017 tarihinde saat 14.00 sıralarında arkadaşları ile oynayan 4 yaşındaki Feyzullah Kabul'un, açık kanalizasyon çukuruna herhangi bir güvenlik şeridi veya uyarısı olmaması sebebiyle düşerek yaşamını yitirdiği iddiası doğru mudur? Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın ve yüklenici firmanın olayla ilgili ihmalinin bulunup bulunmadığına yönelik araştırmanın akıbeti nedir? Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma akabinde, yüklenici firmanın olayla ilgili ihmalinin bulunduğunun tespiti durumunda hangi yasal işlemler uygulanacaktır? 4 yaşındaki Feyzullah Kabul'un herhangi bir güvenlik şeridi veya uyarısı olmaması sebebiyle kanalizasyon çukuruna düşerek yaşamını yitirdiği olayda ihmali ve sorumluluğu bulunanlar kim ya da kimlerdir? Sorumlular görevden alınacak mı? Atanan kayyum belediyesi neden gerekli kontrolleri yapmamıştır? Yeterince güvenlik önlemleri almamıştır?'