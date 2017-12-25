Galatasaray Göztepe maç özeti izle: İlk maçtan İmparator! İşte Galatasaray Göztepe maçı geniş özet…

Lige iyi bir başlangıç yapıp daha sonrasında zor günler yaşayan Galatasaray'da teknik direktör değişikliği sonrası ilk maçta yüzler gülüyor. Galatasaray Göztepe maç özeti taraftarlarca araştırılıyor. Galatasaray Göztepe maçı 3-1 Cimbom'un üstünlüğüyle tamamlandı. İşte Galatasaray Göztepe maç özeti...

Rakipler puan kaybetti, Galatasaray fırsatı tepmedi. Galatasaray Göztepe maçı nefes kesti ve Galatasaray’ın 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Galatasaray Göztepe maç özetini izlemek isteyen taraftarlar internete akın etti. İşte Galatasaray Göztepe maçının detayları ve Galatasaray Göztepe maçının geniş özeti, pozisyonları…

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ İZLE

SABRİ İLK KEZ RAKİP OLARAK SAHADA…

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu, eski takımına karşı ilk kez sahaya çıktı.

Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra İzmir ekibi Göztepe ile anlaşan Sabri Sarıoğlu, Türk Telekom Stadyumu'na ilk kez rakip olarak yer aldı. Mücadele öncesinde Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, 21 yılını sarı-kırmızılı ekipte geçiren Sabri Sarıoğlu'na plaket takdim ederken tribünlerden destek tezahüratları geldi.

FATİH TERİM'E SEVGİ GÖSTERİLERİ

Sarı-kırmızılılarda Igor Tudor'un görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna 4. kez oturan Fatih Terim, alkışlar eşliğinde stada çıktı.

MAÇ AYRINTILARI…

Müsabakanın henüz başında 9. dakikada Göztepe Castro ile penaltı kazandı. Topun başına geçen Adis Jahovic hata yapmadı ve skoru 1-0'a getirdi. Kısa süre içinde golün şokunu atlatan ev sahibi 19'da Garry Rodrigues'le eşitliği yakaladı: 1-1. Rodrigues sakatlanarak 41'de gözyaşları içinde yerini Yasin Öztekin'e bıraktı. İlk yarı bu sonuçla biterken 53'te sahneye Yasin çıktı ve muhteşem bir kafa golüyle takımını öne geçirmeyi başardı: 2-1. 70'te farkı ikiye çıkaran golü ise Maicon kaydetti.

Galatasaray ile en son 22 Eylül 2013'te Beşiktaş maçında sahaya çıkan tecrübeli teknik adam, stadı dolduran binlerce taraftarın tezahüratları eşliğinde yerini aldı. Terim, taraftarın sevgi gösterilerine tribünlere giderek karşılık verdi.

GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesine göre 2 değişiklik yapıldı. Fatih Terim, geçtiğimiz hafta görev alan Yasin Öztekin ile Ahmet Çalığı yedek soyundurarak Rodrigues ve Serdar Aziz'e ilk 11'de görev verdi.

Sakatlığı sona eren Tolga Ciğerci ile Iasmin Latovlevici de Göztepe maçında yedek kulübesinde şans beklerken Mariano ise kadroda yer almadı.