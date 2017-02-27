Günde 5 cinayet

Türkiye’de 2016’da 1.948 kişi cinayete kurban gitti. Polisin kontrol ettiği bölgelerdeki cinayetlerin yüzde 93’ü ile jandarma bölgesindekilerin yüzde 92’si aydınlatıldı. Cinayet nedenlerinde ise ilk sırada para var.

Türkiye’de 2016’da 1.948 kişi cinayete kurban gitti. Polisin kontrol ettiği bölgelerdeki cinayetlerin yüzde 93’ü ile jandarma bölgesindekilerin yüzde 92’si aydınlatıldı. Cinayet nedenlerinde ise ilk sırada para var.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı rakamlarına göre, Türkiye'de geride bıraktığımız 2016 yılında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 1.948 kişi cinayete kurban gitti.

Güvenlik birimlerinin saptamalarına göre, alacak-verecek (para) ve namus cinayetleri ilk sıralarda yer aldı.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre; Türkiye'de polisin kontrol ettiği ve başta büyükşehirler, nüfusun yüzde 86'sının yaşadığı bölgelerde, 2016 yılında 1.562 kişi öldürüldü.

İşlenen bu cinayetlerin yüzde 93'ü aydınlatılırken, yüzde 7'si faili meçhul kaldı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 386 kişi cinayete kurban giderken, bu cinayetlerin yüzde 92'sinin failleri yakalandı.

Bu istatistiklere göre, polis ve jandama sorumluluk bölgelerinde, geçen yıl, her gün 5 kişi öldürüldü.

BÜYÜKŞEHİRLERDE ARTTI

Rakamlar göz önüne alındığında, nüfusun yoğun olduğu, kontrolsüz göç alan büyükşehirlerde cinayet olaylarının arttığı, nüfus bakımından küçük il ve ilçelerde, az göç alan bölgelerde ise azaldığı belirlendi.

Cinayetlerde İstanbul ilk sırada yer alırken, bu kenti, Adana, Ankara, İzmir izledi.

İLK SIRADA PARA VAR

Cinayetlerin nedenlerine bakıldığında para alışverişi (alacak-verecek, anlaşmazlık, gasp) ilk sırada, namus gerekçeleri (aldatma, eş, kız kardeşe tecavüz, taciz, terk etme gibi) ise ikinci sırada yer aldı.

Polis ve jandarmanın tespitine göre, diğer cinayet nedenleri şöyle sıralandı: “Aile içi şiddet, husumet (düşmanlık), kıskançlık, cinsel taciz, cinsel saldırı veya cinsel istismar, anlık gelişen olaylar, trafik tartışmaları, kumar, alkol kullanımına bağlı kavgalar, arazi anlaşmazlığı ve miras kavgaları.”

TÖRE CİNAYETİ YANSIMADI

Türkiye'nin bir dönem kanayan yarası olan töreye bağlı cinayetler ise 2015 ve 2016 yıllarında polis ve jandarma tutanaklarına hiç yansımadı.

Cinayetlerin işleniş şekilleri incelen diğinde de ateşli silahlar ön plana çıktı. Buna göre Türkiye'de işlenen cinayetlerin yüzde 67'si tabanca, pom palı tüfek ve benzeri ateşli silahlarla işlendi. Ardından kesici, delici aletlerle (bıçak, çakı, şiş, tornavida) işlenen cinayetler gelirken, bunları boğma, asma, yüksekten atma, sert cisimle (odun, sopa, demir çubuk gibi) darp ederek öldürme takip etti.