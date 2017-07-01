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Hafriyat kamyonun altında kaldı, şans eseri kurtuldu

İstanbul Kartal'da bisiklete binen 6 yaşında bir çocuk dengesini kaybederek hafriyat kamyonun altına girdi. Küçük çocuk şans eseri kazadan hafif yaralarla kurtulurken o anlar kameralara yansıdı.

10:591 Temmuz 2017
Gündem
Hafriyat kamyonun altında kaldı, şans eseri kurtuldu
İstanbul Kartal'da bisiklete binen 6 yaşında bir çocuk dengesini kaybederek hafriyat kamyonun altına girdi. Küçük çocuk şans eseri kazadan hafif yaralarla kurtulurken o anlar kameralara yansıdı.

Kartal Esentepe Mahallesi Arpaçay Sokak’ta meydana gelen olayda, bisiklete binen 6 yaşındaki  Abdurrahman Yusuf Baykan, dengesini kaybederek sokaktan geçen 34 MYF 25 plakalı hafriyat kamyonunun altına girdi. Çevredeki vatandaşların bağırması  kamyon sürücüsü aracının durdu.

 

Küçük çocuk kamyonun dingilinin havada olması sebebiyle tekerlek ile yer arasında sıkıştı. Şans eseri ciddi bir yara almayan çocuğu kurtarma için olay yerine koşan vatandaşlar kamyonun yerinden hareket etmesini önlemek  için havadaki dingilin altına taş sıkıştırıp aracın arkasına iş makinesi yasladı.

FOTO:İHA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan  Baykan, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü de ifadesine  başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.  Baykan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Cenk İşver-İHA)

Son güncelleme: 11:1401.07.2017
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