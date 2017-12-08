Halk Arenası bu akşam İzmir’de! Halk TV Halk Arenası izle! İşte konuklar…

Halk Arenası bu akşam sat 20.00'da başlayacak. Halk Arenası'nı internetten izlemek isteyenler Halk Tv canlı yayınına ulaşmak istiyor. Haberimizde bulunan linkten programı canlı izleyebilirsiniz. İşte bu akşamın konukları...

Vatandaşlar internetten Halk Tv nasıl izlenir araştırıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve izlenme rekorları kıran ‘Halk Arenası’ bu hafta da olay yaratacak. Ülkemizin en çok okunan köşe yazarı katıksız Atatürkçü cesur kalem Yılmaz Özdil’in konuk olduğu program yine gündemi belirleyecek. İşte Halk Arenası Halk Tv izlem linki….

HALK TV CANLI İZLE!

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve izlenme rekorları kıran ‘Halk Arenası' bu akşam 21.00'den itibaren Karşıyaka Bostanlı Fuat Taşer Tiyatrosu'ndan canlı yayınla ekrana gelecek. Bu program sonrası herkes, Yılmaz Özdil'in anlatacağı ‘5 LİRA'yı konuşacak.