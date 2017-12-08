Halk Arenası bu akşam İzmir’de! Halk TV Halk Arenası izle! İşte konuklar…

Vatandaşlar internetten Halk Tv nasıl izlenir araştırıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve izlenme rekorları kıran ‘Halk Arenası’ bu hafta da olay yaratacak. Ülkemizin en çok okunan köşe yazarı katıksız Atatürkçü cesur kalem Yılmaz Özdil’in konuk olduğu program yine gündemi belirleyecek. İşte Halk Arenası Halk Tv izlem linki….
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve izlenme rekorları kıran ‘Halk Arenası' bu akşam 21.00'den itibaren Karşıyaka Bostanlı Fuat Taşer Tiyatrosu'ndan canlı yayınla ekrana gelecek. Bu program sonrası herkes, Yılmaz Özdil'in anlatacağı ‘5 LİRA'yı konuşacak.
İzmir Karşıyaka… Yarın akşam değerli ağabeyim Uğur Dündar'ın Halk Arenası'ndayım, canlı yayına katılacak olan izleyiciler lütfen yanında kağıt 5 lira bulundursun, anlatacaklarım var. pic.twitter.com/uzgxetTPTT
— Yılmaz ÖZDİL (@yilmazsozcu) 7 Aralık 2017