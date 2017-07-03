Hukuk skandalı

38 gündür tutsak olan Gökmen Ulu ile Mediha Olgun’un tutukluluk hallerine ilişkin olarak avukatlar tarafından üst mahkemelere yapılan tüm itirazlar reddedildi. İktidar çevrelerinin tekzip taleplerinin, yetkisiz adliyelere yapılan başvuruya rağmen kabul edilmesi ise adalete olan güveni bir kez daha sarstı

Delilsiz tutuklama olmaz delil varsa karartılamaz!

Avukatımız Celal Ülgen, arkadaşlarımız Gökmen Ulu ve Mediha Olgun'un tutukluluğuna yapılan itirazın “Deliller toplanmadı” gerekçesiyle reddedilmesini şöyle değerlendirdi: “Deliller henüz toplanmamış ise tutuklama için kuvvetli belirti, emare iz nerede? CMK, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerden söz etmekte. Bu somut deliller yoksa ve hâlâ somut delil arayışınız sürüyorsa tutuklamayı nasıl izah edeceksiniz? Kuvvetli suç şüphesi FETÖ yargısı döneminde soyut olarak vardı. Ancak daha sonra CMK 100 değiştirilerek kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması şartı eklendi. Bugün, bu CMK'ya yapılan eklentinin görmezden gelindiğini görmekteyiz. Somut delil yoksa tutuklama olmaz. Somut delil varsa o takdirde delil karartma olmaz. İstanbul 13. Sulh Ceza Yargıcı resmen savunmayı dışlamıştır. Gökmen Ulu ve Mediha Olgun için ayrı ayrı verdiğimiz tahliye dilekçesini ve tahliye gerekçelerini kararında irdelememiş ve ismimizden bile söz etmemiştir. Üstelik Gökmen Ulu'dan söz ederken soyadını yazmayı bile unutmuştur. Atılı suçun mahiyeti 100. madde de sayılan katalog suçlardan olduğu belirtilmiştir. Ancak Mediha ile ilgili itham ve tutuklama gerekçesi 220/7 katalog suçlar kapması dışındadır.”

Ülgen'in dikkat çektiği hukuk skandalının bir başka boyutu daha bulunuyor. Algı operasyonunda esas hedef olarak SÖZCÜ'nün sahibi Burak Akbay öne çıkıyor. Soruşturmada Burak Akbay ile ilgili en ufak bir delil dahi bulunmuyor. Delil olarak sadece FETÖ'cü oldukları tescillenmiş 3 kişinin attığı iftiralar gösteriliyor. Bunlardan biri, “Erdoğan'a 17-25 Aralık için iftira atma” diyen Hüseyin Gülerce, diğeri Feto'nun masasından kalkmayan Fehmi Koru. Bu tescilli FETÖ'cülerin iftiraları bahane edilerek Burak Akbay hakkında yakalama kararı veriliyor. Bu da esas amacın, Burak Akbay'ı köşeye sıkıştırıp SÖZCÜ'ye el koymak olduğunu gösteriyor.

Gökmen, gerçek gazetecilik yapmanın kurbanı oldu

Tutuklu bulunan İzmir muhabirimiz Gökmen Ulu, ses getiren çevre ve rant haberlerine imza atıyordu. Yaptığı haberlerle gerçek ve cesur gazeteciliğin örneğini gösteriyordu. Gökmen'in, İzmir'in koylarında yapılan Folkart isimli projenin hukuka ve imar mevzuatlarına aykırı olarak yapmış olduğu inşaatlarla ilgili yaptığı haberler de ses getiren haberler arasındaydı.

HABERLERİN TÜMÜ BELGELİ

Bilindiği gibi Folkart Yapı'nın sahibi Mesut Sancak, iktidara yakınlığıyla bilinen işadamı Ethem Sancak'ın yeğeni… Mesut Sancak'ın şirketi Folkart'ın, Çeşme'nin cennet koylarında yürüttüğü inşaat faaliyetlerinin yasalara aykırı olduğu ileri sürülüyordu. Gökmen, tutuklanmasına neden olan gözaltı işleminin yapıldığı 16 Mayıs 2017 tarihine kadar bu konudaki haberlerini bilgi ve belgelere dayalı olarak korkmadan yazmıştı.

VİCDALARI RAHATSIZ ETTİ

Ancak devletin resmi kurumları inşaatlarla ilgili hukuksuzluklara son vermek yerine, bunları halka duyuran haberler hakkında yargı yoluyla tekzip (düzeltme) kararı çıkarılması vicdanları rahatsız edip adalet anlayışına zarar veriyor. SÖZCÜ Gazetesi'nin avukatı İsmail Yılmaz Folkart firmasının mahkeme tarafından kabul edilen son tekzip kararının hukuka aykırı olduğunu şöyle açıkladı:

YETKİSİZ MAHKEMEDEN

“Tekzip talepleri, basın kanuna göre talep eden kurum veya kişinin yerleşik olduğu yerdeki adliyenin Sulh Ceza Hakimliği'nden istenir. Gökmen Ulu'nun İzmir muhabirliği görevi sırasında yapmış olduğu FOLKART haberleriyle ilgili olarak tekzip isteyen Folkart Yapı San. Tic. A.Ş.'nin resmi faaliyet adresi Konak İzmir olup, dolayısıyla tekzip için başvurulması gereken yer İzmir ilindeki Sulh Ceza Hakimliği'dir. Oysa bu yapılmamış olup Urla İlçesi Sulh Ceza Hakimliği'nden tekzip talebinde bulunulmuş ve kabul edilmiştir. Yasalarımızda uyulması gereken ‘YETKİ' kuralına uyulmamıştır. Dolayısıyla bu tekzip kararı yetkisiz olan Urla Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmiş olup yasaya aykırı davranılmıştır.

BU KARAR HUKUKSUZDUR

Yayınlanması istenen tekzip metinlerinin yasalara uygun olması, içeriğinde hakaret, iftira, saldırı, küçük düşürücü ve maddi manevi zarar verici ithamların olmaması gerekir. Basın Kanununa göre tekzip metinlerinin haksız saldırı içermesi durumunda hakim tarafından kabul edilmemesi gerekir. Ancak Folkart firmasının yayınlanmasına karar verilen tekzip metninde bu yasal kuralların hiçbirine uyulmamıştır. Üstelik tekzip metninde, SÖZCÜ Gazetesi'ne ticari yönden zarar veren ‘reklam verilmeyecektir' şeklinde haksız ibareler olmasına rağmen bunun hakimlik tarafından dikkate alınmadan yayınlanmasına karar verilmesi hukuksuzdur.

GÜVENİ ZAYIFLATMAKTA

Maalesef Urla Sulh Ceza Hakimliği'nin tekzip kararına itiraz etmemize rağmen bu itirazımız kabul edilmemiş ve karar kesinleşmiştir. Gazete, karar kesinleşince tekzibi yayınlamak zorunda olup aksi halde ciddi miktardaki para cezası yaptırımı ile karşı karşıyadır. Bundan dolayı gazete hukuka aykırı olan bu tekzibi yayınlamak zorunda bırakılmaktadır. Herkesin adalet önünde eşit olması gerektiği halde bazılarının kayırılması ve farklı muameleye tutulması adalete olan güveni zayıflatır. Adaletin düzgün işlemediği yerde hiç kimsenin hukuk güvenliği olmaz.”

Tekzip skandalına şahit gösterilen CHP'li belediyeye kimse bir şey sormayacak mı?

Bu da siyasi skandal!

Gökmen Ulu, yukardaki haberleri İzmir'i ve İzmir'in doğasının imar oyunlarıyla yok olmasını engellemek için yaptı. Bu yüzden gözünü rant hırsı bürümüş bazı çevrelerin ayağına bastı. Yaptığı ve her biri bir gazetecilik başarısı olan haberlerinden dolayı da hedef oldu. Sonunda tutuklanmasına yol açan operasyon geldi ve FETÖ çuvalına atıldı. Gökmen'i hedef alanlar, haberlerini yalanlayamayınca tekzip silahına sarıldı. Hukuki eksikliklerle dolu olan tekzip kararında bir de siyasi skandala imza atıldı.

Yetkisiz mahkemelerde tekzip kararı aldıranlar, hukuksuzluklarına ve rant iştahlarına Çeşme Belediyesi'ni de şahit gösterdi. Bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adalet için yollara düşerken, CHP'li bir belediyenin arkadaşımız Gökmen Ulu'nun hapse atıldığı adaletsizliğe ortak edilmesi bir büyük çelişki olarak ortaya çıktı. SÖZCÜ olarak soruyoruz: Muhittin Dalgıç'ın başkanlığını yaptığı CHP'li Çeşme Belediyesi, Gökmen'in tamamı belgeli haberlerine konu olan o işadamına hangi gerekçeyle şahit oluyor? Hukuksuzluğun ve rant hırsının arkasında neden duruyor? Başta ‘adalet' talebiyle yollara düşen ve günlerdir yürüyen Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP yönetiminden, bu belediye başkanına “Neden bu işadamına şahit oluyorsun” diye soracak kimse yok mu? Çeşme Belediye Başkanı, o işadamının arkasında gösteriliyor. Neden buna bir cevap vermiyor?