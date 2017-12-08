İzmir 68’liler Platformu’ndan Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar’a anlamlı ödül

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programında usta haberci Uğur Dündar ile en çok okunan köşe yazarı Yılmaz Özdil''e, İzmir 68'liler Platformu tarafından "Onur Belgesi" verildi

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası' bu hafta İzmir Karşıyaka’da sevenleriyle buluştu. Ülkemizin en çok okunan Sözcü Gazetesi yazarı katıksız Atatürkçü cesur kalem Yılmaz Özdil'in konuk olduğu program yine gündemi belirliyor.

Program öncesi, İzmir 68’liler Platformu tarafından Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar’a anlamlı bir ödül verildi

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İzmir 68’liler Platformu, Usta haberci ve Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar ile Sözcü Gazetesi yazarı, katıksız Atatürkçü, cesur kalem, en çok okunan köşe yazarı Yılmaz Özdil’e “demokrasi mücadelesine katkılarından” ötürü “Onur Belgesi” verdi, rozet taktı!