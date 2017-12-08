İzmir’de Halk Arenası’na yoğun ilgi! Uğur Dündar o videoyu paylaştı teşekkür etti

Halk Arenası bu gece İzmir Karşıyaka'dan canlı yayınlara ekranlara geliyor. Programın başlamasına saatler kala İzmirliler yoğun ilgi gösteriyor.

Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası bu hafta İzmir’den canlı yayınla herkesi ekranlara kilitleyecek.

Program, Türkiye’nin en çok okunan köşe yazarı Yılmaz Özdil'in katılımıyla Karşıyaka’daki Suat Taşer Sahnesi’nde düzenlenecek.

Ancak programın yayınlanmasına saatler kala İzmirliler yoğun ilgi gösteriyor.

Uğur Dündar sosyal medya hesabından bir videoyu “Halk Arenası’nın başlamasına bir buçuk saat olmasına karşın Karşıyaka’daki Suat Taşer Sahnesi önünde muazzam bir kuyruk var! Teşekkürler Karşıyaka…” notuyla paylaştı.