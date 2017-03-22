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Kahvehanede silahlı saldırı!

Bilecik’te bir kahvehanede meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi vücudun çeşitli yerlerinde yaralandı.
23:3122 Mart 2017
Gündem
Kahvehanede silahlı saldırı!
Bilecik’te bir kahvehanede meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi vücudun çeşitli yerlerinde yaralandı.

Olay Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana geldi. İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir kahvehanede arkadaşlarıyla taş oyunu oynayan Fikret Uçman'ın (52) bulunduğu mekana, daha önceden aralarında husumeti olan Aydemir Ağın'ın (34) geldi. Elindeki kısa namlulu pompalı tüfekle Uçman'ın üzerine 2 el ateş eden Ağın’ın 3'üncü el ateş açmasına izin vermeyen kahvede bulunanlar, saldırganın kollarından tutarak dışarı çıkardılar.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan Fikret Uçman olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Aydemir Ağın'ı yakalama çalışmalarına başlatan ekipler, ilçenin giriş çıkışlarını kontrol altına aldılar.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Öte yandan cezaevinde bulunduğu öğrenilen Aydemir Ağın'ın izinli olarak dışarı çıktığı iddia edildi.  İHA

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