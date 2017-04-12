Kılıçdaroğlu işçilerle bir arada

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroglu, geri donüşüm işçileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu : Anketlere göre İstanbul'da hayır var. En az yüzde 53 hayır var. Korkutuyorlar, baskı kuruyorlar, istedikleri kadar para harcasınlar, istedikleri kadar yeri göğü evetle doldursunlar.

Kılıçdaroğlu’nan açıklamasından satır başları

Hayır dememizin hayırlı gerekçeleri var.

18 madde dile getirilmiyor. Amaç gündemi saptırmak. Elinizden alınan hakları size duyurmamak.

Ama söz verdim 16 Nisan’a kadar hiçbir kısır tartışmanın içine girmeyeceğim. Buyurun gelin konuşalım televizyonlarda. Ekonomik ve sosyal haklarla ilgili kararları sadece bir kişi alacak. Parlamento değil.

Devletin tüm dengeleri değişecek.

Diyorlar ki “yeni bir devlet kurmak için sandığa gidiyoruz” diyorlar. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden ne istiyorsunuz?

Hepimizin düşünmesi gerekir. İş istedik hayır dediler, sosyal güvenlik istedik bize hayır dediler. Elinizde altın gibi bir fırsat var. Siz de ben de düşüncelerimi ifade etmek istiyorum

Sizin hayır söyleyin. Sizin hayır söylemeye demeye hakkınız var. Herkesten fazla sizin hayır demeye hakkınız var.

Dünyanın en yoksul 20 ülkesinin tamamı başkanlık sistemi ile yönetiliyor. Başkanlar çok zengin halk yoksul.

Anketlere göre İstanbul’da hayır var en az yüzde 53. Korkutuyorlar, baskı kuruyorlar, istedikleri kadar para harcasınlar, istedikleri kadar yeri göğü evetle doldursunlar.

Bunun bir parti ile bir kişi ile ilgisi yoktur. Tamamen demokrasi ile ilgisi var. Demokraside hakkımızı ararız.