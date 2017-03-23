Kamu personeli olmak isteyen adayların tüm umudu KPSS. KPSS başvuruları ne zaman başladı, ne zaman bitecek? KPSS ücreti en son ne zaman yatırılabilir? KPSS sınav ücreti kaç lira? İşte merak edilenler...

KPSS başvurularında son gün ne zaman? KPSS başvuru ücreti ne kadar?

Kamu personeli olmak isteyen adayların tüm umudu KPSS. KPSS başvuruları ne zaman başladı, ne zaman bitecek? KPSS ücreti en son ne zaman yatırılabilir? KPSS sınav ücreti kaç lira? İşte merak edilenler...

KPSS A grubu ve Öğretmenlik sınavı başvuruları 10 gün önce yani, 13 Mart 2017’de başladı, 23 Mart 2017 yani bugün başvurular sona eriyor. KPSS başvuruları bugün sona erse de, KPSS ücretlerini ödemek için son gün 24 Mart 2017 olarak belirlendi. Bugün başvuru işlemlerini tamamlayan kamu personeli adayları yarın ücretlerini yatırabilecekler.

KPSS alan sınavları başvuruları, (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Muhasebe,

Hukuk, İktisat, Maliye, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ise 27 Mart tarihinde başladı ve 31 Mart 2017 tarihinde sona erecek. Ödemeler için 3 Nisana kadar süre verilecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Genel Yetenek ve Genel Kültür sınav ücreti 60 TL, Eğitim Bilimleri sınav ücreti 60 TL, KPSS Alana Bilgisi sınavlarının her bir oturumunun ücreti ise 40 TL olarak belirlendi. Başvuru hizmet ücreti ise 5 TL.

KPSS NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK

Genel Yetenek-Genel Kültür : 21 Mayıs 2017, Saat: 10.00

KPSS Alan Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 27 Mayıs 2017, Saat: 10.00

KPSS Alan Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 27 Mayıs 2017, Saat: 14.30

KPSS Alan Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 28 Mayıs 2017, Saat: 10.00

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ, SINAV SÜRESİ VE SINAV ÜCRETİ: 16 Temmuz 2017,

Saat: 10.00