Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı’nda kaç gün tatil olacak? Tatil 30 Ağustos’la birleşiyor mu?

Kurban Bayramı tatilinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yakın olması tatilcileri sevindirdi. Kurban Bayramı tatili ve Zafer Bayramı birleşecek mi? Kurban Bayramı bu sene kaç gün tatil olacak? Kurban ibadetini gerçekleştirecek olan İslam aleminin merak ettiği soruların başında gelen kurbanlık fiyatları ne durumda? Kurban Bayramı ile ilgili tüm detaylar

Kurban Bayramı için kısa bir süre kaldı, kurbanlık almayı planlayanlar ve Kurban Bayramı'nda tatile çıkacak olanlar Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Kurban Bayramı bu sene 1 Eylül tarihinde başlayacak. Kurban Bayramı arefesinden bir gün önce 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak. Tarihlerin bu şekilde denk gelmesi Kurban Bayramı tatilinin uzama ihtimalini ortaya çıkarıyor, peki Kurban Bayramı tatili uzayacak mı?

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Kurban Bayramı normalde, arefe yarım gün olmak üzere 4 buçuk gün tatil oluyor. Arefeden önceki günün 30 Ağustos Zafer Bayramı olması sebebiyle tatil günü sayısının artması bekleniyor. Yarım gün olan arafe tatilinin tam güne çekilmesiyle 6 günlük bir tatilin ortaya çıkma ihtimali yüksek. Resmi makamlardan bu konuda gelecek açıklama merak ediliyor.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Hayvancılık sektöründe ithalatta gümrük vergisinin düşürülmesi, dişi düve kesiminin yasaklanması ve et fiyatları tartışmasıyla birlikte, kurban bayramı öncesi kurbanlık fiyatları merak konusu oldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, dişi düve kesimine yasak getirildiğini ve kurbanlık olarak sevkine izin verilmeyeceğini açıkladı. Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, dişi düve kesiminin zaten yasak olduğunu, ancak yeniden gündeme getirilmesinin caydırıcı olacağını belirterek, kararı olumlu bulduklarını ifade etti. Ahmet Kırlıoğlu, “Böyle bir yasak zaten vardı, ama uygulanmıyordu. Bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Hayvan sayısının çoğalmasını sağlamalıyız. Normalde de düve kesilmemesi lazım. Dişi olmazsa üretimi yapamayız. Biz bunu baştan beri savunuyoruz” dedi. Canlı büyükbaş hayvanların ithalat gümrük vergisi yüzde 135’ten yüzde 26’ya düşürüldü. Karkas et ithalatında ise, yüzde 100- 225 arasında olan gümrük vergisi yüzde 40’a indirildi. Sektörde atılan bu adımlar yetiştiricilerin tepkisini çekti. Birlik Başkanı Kırlıoğlu, bu adımı talihsiz bir karar olarak yorumladı. Kırlıoğlu, “Et yurt dışında da pahalı. Yurt dışında da hayvan yok. Getirseler dahi çözüm olmaz. Çözüm, yerli üreticinin üretmesidir. Bizim desteklenmemiz lazım. İnsanlar hızla tarımdan, hayvancılıktan kaçıyor. Üreten kişi kalmadı. Piyasada küçükbaş bulamıyoruz. Girdi maliyetleri çok fazla. Sürekli ithalat kozunu kullanarak hayvan varlığımızı artıramayız” diye konuştu.

KURBANLIK FİYATLARI DAHA DA ARTABİLİR

Piyasada kuzu bulunamadığını dile getiren Kırlıoğlu, bu yıl kurbanlık fiyatlarının yüksek olacağını belirtti. Geçen yıla göre artış olacağını savunan Kırlıoğlu, “İnsanlar yetiştirdikleri hayvanları kurbanda pahalı olacak diye şimdi satmıyor. Fiyatlar yükselecek. Fiyatlar kurbanda cep yakacak.