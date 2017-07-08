Muharrem İnce: Pasif kalmaya razıyım, yeter ki…

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 'pasif kaldığı' yönelik iddialara yanıt verdi. Adalet Yürüyüşü'ne destek verdiğini katıldığını belirten İnce'nin, "Ben pasif kalmaya razıyım. Yeter ki partim aktif olsun" dediği öğrenildi.

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın kendisine yönelttiği “Kılıçdaroğlu'nun pasif tutumuna bindirerek ilerliyordu. Fakat Kılıçdaroğlu yürüyünce. Kendisi azıcık pasif kaldı” eleştirisine yanıt verdi. “Ben pasif kalmaya razıyım. Yeter ki partim aktif olsun” diyen İnce, “Ayrıca yürüyüşü destekledim ve katılıyorum da” ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan’ın yazısında, Muharrem İnce’nin açıklamalarına yer verdiği bölüm şöyle:

Muharrem İnce der ki…

“Adalet Yürüyüşü'nün fena halde hırpaladıkları” listesinde yer vermiştim Muharrem İnce'ye…

Dediğim şuydu:

“Kılıçdaroğlu'nun pasif tutumuna bindirerek ilerliyordu. Fakat Kılıçdaroğlu yürüyünce… Kendisi azıcık pasif kaldı.”

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Muharrem İnce benim bu yaklaşımıma şu cevabı verdi:

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– Ben pasif kalmaya razıyım. Yeter ki partim aktif olsun.

– Ayrıca yürüyüşü destekledim ve katılıyorum da.

– Yaşamını bir partiye adamış bizim gibiler için bu bir mutluluktur.

– Yarın yanlış bulduğum işlerde muhalefet etme hakkım saklıdır.

– Bugün Sayın Genel Başkanı, sonuna kadar destekliyorum.