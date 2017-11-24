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Öğretmenler Günü zehir oldu!

Balıkesir'de Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen çay partisinde 14 öğrenci, 4 veli ve 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

20:3824 Kasım 2017
Gündem
Öğretmenler Günü zehir oldu!
Balıkesir'de Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen çay partisinde 14 öğrenci, 4 veli ve 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay Savaştepe’de meydana geldi. Cumhuriyet İlkokulu 2/A sınıfı velilerinin katılımıyla, Öğretmenler Günü nedeniyle çay partisi düzenlendi. Çay partisine katılan veliler, evlerinde yaptıkları pasta ve kuru gıdaları okula getirerek öğrencilere ikram etti.

Foto: DHA

Foto: DHA

19 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Çay partisinin sona ermesinin ardından evlerine dönen aileler, bir süre sonra kusma ve yüksek ateş şikâyetiyle Savaştepe Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede tedaviye alınan 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 4 veliye, gıda zehirlenmesi teşhisi kondu. Gıda zehirlenmesi geçirenlerin 24 saat müşahede altında tutulacağı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Foto: DHA

Foto: DHA

KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Kaymakam Fikret Zaman açıklamalarda bulundu.

Savaştepe Kaymakamı Fikret Zaman

Savaştepe Kaymakamı Fikret Zaman

Zaman, “24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Cumhuriyet İlkokulu’nun 2/A sınıfında bir çay partisi düzenlenmiş, çay partisinde pasta ve muhtelif gıda ve içecekler tüketmiştir. Bunun üzerine 14 öğrencimiz rahatsızlanarak ilçemiz devlet hastanesine intikal etmiştir. Şu anda bütün sağlık çalışanları tedavilerini yapmaktadır” dedi. DHA

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