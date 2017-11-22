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Ormanı betonla kapladılar tepki gelince vazgeçtiler

Samsun Canik Belediyesi, vatandaşların uğrak yeri olan meşe ormanına yürüyüş yolu yapmak için beton döktü. Ortaya çıkan manzara yürekleri sızlattı. Belediye de yanlışını görüp, betonu söktürdü.

Saygı ÖZTÜRK
02:5422 Kasım 2017
Gündem
Ormanı betonla kapladılar tepki gelince vazgeçtiler
Samsun Canik Belediyesi, vatandaşların uğrak yeri olan meşe ormanına yürüyüş yolu yapmak için beton döktü. Ortaya çıkan manzara yürekleri sızlattı. Belediye de yanlışını görüp, betonu söktürdü.

Samsun'un Canik İlçesi'nde mülkiyeti Orman İşletmesi'ne ait “Meşe Tesisleri” olarak bilinen ormanlık alana belediye tarafından beton döküldü. Belediyenin, 92 dönüm alan üzerinde uygulanacak ‘Meşe Orman Park' projesi kapsamında beton yürüyüş yolları yapılırken üzerleri ahşap malzemeyle kaplandı. Bazı yerlerde ise toprak zeminin üzeri tamamen beton atıldı. CHP Samsun İl Başkanı Avukat Tufan Akcagöz, yapılanın “doğa cinayeti” olduğunu söyledi.

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“TAM ANLAMIYLA DOĞA CİNAYETİ”

Ormanlık alanda incelemelerde bulunan Akcagöz, “Samsun'a düşmanlık yapmaya kalksanız, bundan ötesi aklınıza gelmez. Ormanlık alana beton dökmek tam anlamıyla bir doğa cinayetidir. Bu cinayete Samsun halkı hep birlikte ses çıkarmalıdır. Ağaçlara adeta kelepçe vurulmuş, cezaevine hapsedilmiş gibi. Öğreniyoruz ki, spor alanı için bir düzenleme yapılıyormuş. Olacak iş değil. Yazıklar olsun” dedi. Çevreciler de uygulamaya büyük tepki gösterince belediye geri adım attı. İş makineleri ve kamyonlar dün ormanlık alana götürüldü. Beton zemin, iş makineleriyle söküldü.

BELEDİYE İŞÇİLERİ BÖYLE BETON DÖKMÜŞTÜ Belediye alana beton döktü, zeminde sadece ağaçların gövdelerinin olduğu kısımlar boş bırakıldı. Ortaya bu görüntü çıktı.

BELEDİYE İŞÇİLERİ BÖYLE BETON DÖKMÜŞTÜ
Belediye alana beton döktü, zeminde sadece ağaçların gövdelerinin olduğu kısımlar boş bırakıldı. Ortaya bu görüntü çıktı.

SAMSUN ÇEVRE PLATFORMU'NUN ÇABALARI BOŞA ÇIKMADI Samsun Çevre Platformu dün alana giderek incelemede bulundu. Belediyenin iş makineleri de betonu parçalayıp, bölgeden taşıdı.

SAMSUN ÇEVRE PLATFORMU'NUN ÇABALARI BOŞA ÇIKMADI
Samsun Çevre Platformu dün alana giderek incelemede bulundu. Belediyenin iş makineleri de betonu parçalayıp, bölgeden taşıdı.

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