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Skandal görüntü! ‘Hayır’ yazılı pankartı söküp attı

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Erdoğdu'nun paylaştığı videoda bir kişinin, üst geçitte asılı duran 'Hayır' pankartını söktüğü fakat yanında duran 'evet' pankartına hiç dokunmadığı görülüyor. Skandal görüntünün İstanbul Güngören'de çekildiği ifade edilirken, Erdoğdu yaşanan olaya büyük tepki gösterdi.
23:1115 Mart 2017
Gündem
Skandal görüntü! ‘Hayır’ yazılı pankartı söküp attı
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Erdoğdu'nun paylaştığı videoda bir kişinin, üst geçitte asılı duran 'Hayır' pankartını söktüğü fakat yanında duran 'evet' pankartına hiç dokunmadığı görülüyor. Skandal görüntünün İstanbul Güngören'de çekildiği ifade edilirken, Erdoğdu yaşanan olaya büyük tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Twitter adresinden paylaştığı bir videodaki yaşananlar görenlerin tepkisini çekti.

 

Videoda İstanbul’daki bir üst geçitte AKP’nin ‘Evet’ pankartıyla yan yana yer alan CHP’nin ‘Hayır’ pankartı görülüyor. Bir kişi ise çevresinden yürüyüp geçenlere ve altından geçen onlarca araca aldırmadan CHP’nin ‘Hayır’ pankartının iplerini keserek köprüden kaldırıyor.

CHP Milletvekili Erdoğdu ise bu görüntüleri, “Bu görüntüler akşam saatlerinde İstanbul Güngören’de çekildi… Kim mi yapıyor??? Faşist Hollanda’da ırkçı bir Nazi!!!” ifadeleriyle paylaştı.

Son güncelleme: 23:1215.03.2017
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