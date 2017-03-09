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Soğuk hava ve karla gelen kartpostallık görüntüler

Doğu Anadolu Bölgesinde geceleri soğuk hava etkisini sürdürürken Ardahan’ın Göle ilçesinde kırağı tutan ağaçların oluşturduğu manzara görsel şöleni andırdı.
07:589 Mart 2017
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Soğuk hava ve karla gelen kartpostallık görüntüler
Doğu Anadolu Bölgesinde geceleri soğuk hava etkisini sürdürürken Ardahan’ın Göle ilçesinde kırağı tutan ağaçların oluşturduğu manzara görsel şöleni andırdı.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde 15 derece olarak ölçüldü.  Bölgedeki diğer illerde ise en düşük hava sıcaklığı Erzurum'un Karayazı ilçesinde 14, Ağrı'nın Patnos ilçesinde 12, Kars'ta 11, Iğdır'da 2 ve Erzincan'da 1 derece olarak ölçüldü.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri olan Göle'de soğuk havayla birleşerek kırağı tutan ağaçlar, kartpostallık görüntü oluşturdu.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Meteoroloji yetkilileri hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini belirterek, hafta sonu bölgede kar yağışının yeniden etkili olacağını kaydettiler. (İHA)

 

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