Son dakika haberi… Eski İstihbarat Müdürü Yılmazer’in bir kızı daha gözaltına alındı

İSTANBUL CUMHURİYET SAVCILIĞI’NIN SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kulladığı tespit edilen eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in kızı avukat Fatma Saadet Yılmazer’in dün Sakarya’da gözaltına alınmasının ardından bugün Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim kaydı bulunan diğer kızı Rabia Fitnat Yılmazer de Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle Ankara’da gözaltına alındı. KHK ile kapatılan Günün Yağmurları Derneği ve Çağın Mağdurları Derneğine üye kaydı bulunduğu belirtilen Yılmazer’in de soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Emniyeti’ne getirileceği öğrenildi. DHA