Son dakika haberi… Referandum protestoları bugün de devam ediyor

16 Nisan'daki şaibeli referandum sonuçlarını protesto etmek isteyen vatandaşlar dün ve önceki gün olduğu gibi bugün de sokaklara çıkmaya başladı. Başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir'de vatandaşlar protesto gösterilerine başladı.

Referandumda birçok sandıkta sahte oy kullanıldığı iddiaları ve Yüksek Seçim Kurulu’nun kanuna aykırı olarak mühürsüz oy zarfları ve pusulalarını geçerli saymasına tepkiler artarak devam ediyor. Bu doğrultuda günlerdir sokaklara akın ederek protesto gösterileri yapan vatandaşlar bugün de meydana çıktı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile çıktıkları meydanda, hile karıştığını öne sürdükleri referandumun iptal edilmesini istiyor

Beşiktaş’ta 19.30’ta bir araya gelen vatandaşlar, slogan atarak yürüyüşe geçti.

Kadıköy’de ise önceki 2 gün olduğu gibi, Süreyya Operası önünde toplanan vatandaşlar protestolarını sürdürüyor.

Bakırköy Özgürlük Meydanı önünde ise ‘Hayır biz kazandık’ pankartı açan vatandaşlar referandum sonuçlarına tepki gösteriyor.

ANKARA

Kızılay, Sakarya’da toplanan yüzlerce yurttaş YSK’yi protesto etti. Yurttaşlar ‘Bu daha başlangıç mücadeleye devam’ sloganları atarak referandumun iptalini istedi.





İZMİR

İzmir Cumhuriyet Medyanı’nda toplanan binlerce yurttaş YSK’nın ‘mühürsüz oy pusulası’ kararını protesto etti.

İSTANBUL – AVCILAR

YSK kararıyla Evet lehine oynama yapılan referandum İstanbul Avcılar’da da protesto edildi. Marmara Caddesi’nde toplanan yurttaşlar oylamanın tekrarlanmasını talep etti.

AYDIN

Aydın’da halk polisin engelleme çabasına rağmen “Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor” sloganıyla eylem gerçekleştirdi.

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