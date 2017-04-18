Son dakika haberi… Referandum protestoları bugün de devam ediyor

Referandumda birçok sandıkta sahte oy kullanıldığı iddiaları ve Yüksek Seçim Kurulu’nun kanuna aykırı olarak mühürsüz oy zarfları ve pusulalarını geçerli saymasına tepkiler artarak devam ediyor. Bu doğrultuda günlerdir sokaklara akın ederek protesto gösterileri yapan vatandaşlar bugün de meydana çıktı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile çıktıkları meydanda, hile karıştığını öne sürdükleri referandumun iptal edilmesini istiyor
Beşiktaş’ta 19.30’ta bir araya gelen vatandaşlar, slogan atarak yürüyüşe geçti.
Kadıköy’de ise önceki 2 gün olduğu gibi, Süreyya Operası önünde toplanan vatandaşlar protestolarını sürdürüyor.
Bakırköy Özgürlük Meydanı önünde ise ‘Hayır biz kazandık’ pankartı açan vatandaşlar referandum sonuçlarına tepki gösteriyor.
ANKARA
Kızılay, Sakarya’da toplanan yüzlerce yurttaş YSK’yi protesto etti. Yurttaşlar ‘Bu daha başlangıç mücadeleye devam’ sloganları atarak referandumun iptalini istedi.
İZMİR
İzmir Cumhuriyet Medyanı’nda toplanan binlerce yurttaş YSK’nın ‘mühürsüz oy pusulası’ kararını protesto etti.
İSTANBUL – AVCILAR
YSK kararıyla Evet lehine oynama yapılan referandum İstanbul Avcılar’da da protesto edildi. Marmara Caddesi’nde toplanan yurttaşlar oylamanın tekrarlanmasını talep etti.
AYDIN
Aydın’da halk polisin engelleme çabasına rağmen “Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor” sloganıyla eylem gerçekleştirdi.
GÜNCELLENİYOR…