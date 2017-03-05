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Son dakika haberi… Samsat’ta okullara 2 gün deprem tatili

Adıyaman Samsat'da ilk ve orta dereceli okullar pazartesi ve salı günleri tatil edildi. Eğitimler çarşamba günü çadır okullarda yapılacak.
17:065 Mart 2017
Gündem
Son dakika haberi… Samsat’ta okullara 2 gün deprem tatili
Adıyaman Samsat'da ilk ve orta dereceli okullar pazartesi ve salı günleri tatil edildi. Eğitimler çarşamba günü çadır okullarda yapılacak.
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